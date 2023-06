¿Rafael Di Zeo candidato a dirigente de Boca Juniors?

La barrabrava de Boca Juniors, conocida como La Doce, repartió folletos en La Bombonera en los últimos partidos de la Liga Profesional y en la Copa Libertadores de América, donde proponen que su líder, Rafael "Rafa" Di Zeo, se presente como candidato en las próximas elecciones del club. Hasta el momento, los grandes candidatos a postularse son el actual vicepresidente de la institución e ídolo de varias generaciones de hinchas Juan Román Riquelme por el oficialismo, que ya aprobó su agrupación “Soy Bostero” y Andrés Ibarra por la oposición, aunque muchos creen que el ex presidente de la entidad y la nación Mauricio Macri, podría encabezar la lista y esperará hasta último momento para oficializar el puesto que ocupará en dicha lista.

El otro que empezaría a coquetear con una hipotética candidatura es el conocido barra brava Rafael "Rafa" Di Zeo, quien hace pocas semanas fue absuelto por la Justicia y pudo regresar a marcar su presencia en La Bombonera. El mes pasado, el jefe de la barra del xeneize destacó la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones: “Me gustaría ser dirigente de Boca, ¿por qué no?. Le competiría a cualquiera, a Riquelme, a Macri, a Beraldi, a Crespi. No es que solo le competiría, sería dirigente acompañando también. ¿Presidente? Mmm, no sé. Pero me encantaría ayudar a Boca desde otro lado”.

Parece que esas declaraciones empiezan a materializarse en acciones de campaña. En la previa de los últimos partidos, La Doce repartió folletos en la segunda bandeja sugiriendo la posibilidad de que Di Zeo se postule para las próximas elecciones. “Por qué, no”, dice el texto con claros errores de sintaxis. A su vez, aparece la imagen del líder barra junto a una urna con el escudo de Boca.

¿Se presentará el Rafa en las próximas elecciones de Boca Juniors?.