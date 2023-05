Román sumó otro rival para las elecciones de Boca

Se abre el panorama político en Boca. Mario Pergolini confirmó que se presentará como candidato en las próximas elecciones que se desarrollarán en diciembre . El empresario de medios, había estado en la actual gestión, pero pegó el portazo por diferencias con Riquelme.

Será parte de Unidad Xeneize, agrupación que está formada por la oposición y un grupo de ex integrantes de la actual comisión directiva, que se alejaron por diferencias con el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme.

El conductor demostró en más de una oportunidad su descontento con la gestión de Riquelme: las decisiones que se tomaron durante todo el proceso, principalmente en lo deportivo, donde el máximo ídolo boquense expresó constantemente la Copa Libertadores como principal objetivo.

“Voy a jugar”, dijo Pergolini en el programa partidario Boca es Boca. “Me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada", comentó y agregó: "Si no vas como presidente, es complicado hacer cosas en Boca. Y en el fútbol argentino en general, porque es muy presidencialista”.

Además, resaltó que “hay ciclos que fueron buenos, pero se cumplieron: es momento de renovaciones. Está Ibarra, Reale y me pongo yo. En algún momento tendremos que charlar todos los que quieran serlo y decir quién está mejor. No es luchar contra Riquelme, me parece bien que el socio le tenga cariño y respeto”.

Semanas pasadas, Mauricio Macri también había expresado su intención de estar en las elecciones de diciembre, buscando volver al club donde estuvo durante 12 años, y donde llevó a Boca a lo más alto del fútbol mundial. Integrará la lista encabezada por Andrés Ibarra, economista y político que lo acompañó tanto en su gestión en Boca como en su presidencia del país.