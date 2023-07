Streamer compraría una plaza para Racing en Liga Argentina

El basquetbol y Racing Club de Avellaneda tienen historia con el basquetbol argentino.. Algunos recuerdan aquel equipo que orientó León David Najnudel -nada más y nada menos que el creador de la Liga Nacional- y que reclutó a Andrés Nocioni, luego parte fundamental de la Generación Dorada junto a "Manu" Ginóbili, Luis Scola, "Pepe" Sánchez, Carlos Delfino, entre otros.

En las últimas horas, Martín di Salvo o Coscu, como se lo conoce en el ambiente manifestó en sus redes sociales que está dispuesto a poner plata de su propio bolsillo para comprarle una plaza a Racing, Club de Avellaneda, el club de sus amores, en la Liga Argentina de Básquet. Y un día después, apareció una foto que parece indicar que algo de eso podría estar por pasar.

En su cuenta de Twitter y en historias de Instagram, dejó en claro que iba a hacer lo posible por ayudar a Racing a tener un equipo en la Liga Argentina de Básquetbol, la segunda división, detrás de la Liga Nacional.

Tras manifestar que no podía contactarse con la dirigencia, el propio Coscu luego aclaró que ya había tenido contactos y que la reunión ya estaba pautada. Y el pasado fin de semana posteó una foto junto a Víctor Blanco y otros, entre los que estaba el entrenador Gonzalo García, dueño de Furious Gaming, y escribió: "Positiva reunión con el presidente de Racing. Estoy a disponibilidad del club en lo que me necesiten. Y ya estamos planeando acciones en conjunto. RACING TE AMO".



¿Significa esto que Coscu comprará o colaborará para que Racing compre una plaza en la Liga Argentina? Aún no se sabe. También fue el propio mediático el que dejó correr otro rumor: siendo él embajador de la marca, también posteó: "¿Se viene Nike?", la marca de ropa deportiva que, sea para fútbol o incluso para el básquet, podría llegar a ser una novedad en Avellaneda.