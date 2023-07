Club Sapere puso en funcionamiento su merendero

No será un día más para el Club Sapere de Neuquén capital. La entidad tricolor de la populosa barriada que tiene el nombre del club inauguró este miércoles 5 de julio el merendero del club . Ideado por un grupo de colaborares, se hizo con el objetivo de acompañar a los jugadores de las categorías infantiles y formativas de la institución.

Esta medida se tomó ante la demanda creciente de los niños que acuden a las prácticas sin alimentarse previamente a las mismas. Esta iniciativa se sumó al reclamo de la urgente necesidad de la apertura del Registro de Socios para el Club Sapere, para que de decenas de vecinos/as que vienen sosteniendo la institución con arduo trabajo puedan sumarse como asociados.

"Madres, padres, jugadoras/es, vecinas/os del barrio, vienen sosteniendo el club que sufrió diversos ataques, deterioros y vaciamientos. Urge se habiliten los permisos necesarios en Personería Jurídica de la Provincia para regularizar la legalidad de nuestro Club y permitir que las personas que venimos trabajando, representando, defendiendo y apuntalando contemos con las herramientas necesarias que garanticen su vigencia", reza un comunicado que se difundió en las últimas horas.

En el mismo se comentó: "Presentamos un petitorio firmado por todas y todos los interesados en ser socios del club y poder aportar ante la emergencia económica, de nuestro amado Club Sapere. La idea es ponerlo al servicio de las necesidades de las infancias y todas las demandas sociales del barrio, emergencia en adicciones, alimentarias y habitacionales. A través del deporte, cultura y otros acompañamientos comunitarios".

Desde 2021 hay reclamos de un grupo de autoconvocados de la comunidad deportiva del club que pide por mejores condiciones en las instalaciones. Tras varias semanas de reclamos por parte de profesores, jugadores y vecinos, derivó en que Juan Carlos Lucumán dejara de ser el presidente de la institución luego de un mandato de varios años.

Desde entonces, no se llama a una asamblea, no hay registro de inscripción de socios y menos presentaciones anuales de Memoria y Balances. Sapere tiene un vacío legal que no impide que se realicen actividades, pero con irregularidades manifiestas.