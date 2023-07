River va por la recuperación y otro paso hacia el título

El fútbol no se detiene, y por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, River recibe a Colón de Santa Fe en el Monumental desde las 21.30hs. El Elenco de Martín Demichellis llega tras caer en casa de Barracas, mientras que el Sabalero sufrió una durísima goleada en casa frente a Racing.

Miércoles movido para el equipo de Núñez; conocerá quien es su rival de Copa Libertadores en Octavos de final, y tendrá la misión de recuperarse tras la caída del sábado como visitante, aunque la diferencia con su perseguidor Talleres es de 9 unidades.

Ante el Sabalero volverían los habituales titulares, más el retorno de Leandro González Pirez que se recuperó de su lesión. Retornarán Milton Casco, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

Por el lado de los Santafecinos, que sufrieron un 0-4 de local ante Racing, “Pipo” Gorosito había demostrado su disconformidad por la actuación de su equipo la pasada fecha, y seguramente hará cambios en el duelo que tendrá a Nicolás Ramírez como el juez.

La fecha inició en la noche del martes con el triunfo de Vélez ante Lanús como visitante por 1-0, prohibiéndole al granate quedar como provisorio escolta. Por la tarde del miércoles hay 4 cotejos: Godoy Cruz vs Platense; Tigre vs Banfield; Rosario Central vs Estudiantes; y 19.30hs Racing ante San Lorenzo.

Formaciones:

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez o Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli, Andrew Teutén; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Leonel Picco; Facundo Farías y Ramón Ábila.