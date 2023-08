Juan Martín Del Potro: “Mi cuerpo no me acompaña”

Momento inolvidable en 2009, Juan Martín le gana la final del US Open a Roger Federer. .

Como cada vez que se acerca el Abierto de Tenis de Estados Unidos, el recuerdo de Juan Martín Del Potro levantando la copa en el USTA Billie Jean King National Tenis Center, nos remonta a uno de los recuerdos más relevantes del tenis argentino. Por eso el sueño de volver a tenerlo nuevamente dentro de un court nunca desaparece

Sin embargo, las reiteradas lesiones en su rodilla lo obligaron a alejarse del circuito, por lo que en las últimas horas, anunció a sus seguidores con un fuerte comunicado en que no jugará el US Open de este año.

El objetivo del tenista era poder cumplir un desafío personal pendiente antes de retirarse de manera definitiva: jugar un Abierto de los Estados Unidos más, el torneo que ganó en 2009. Sin embargo, la dolorosa lesión que lo aqueja hace años no le permite tener una buena calidad de vida y complica también sus aspiraciones deportivas.

Por eso, tras mucho tiempo de incertidumbre, Delpo rompió el silencio con un fuerte comunicado. En él, hace referencia a las dificultades físicas que le impiden tener la movilidad adecuada para hacer frente a un último desafío. “Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100%”, aseguró el tenista tandilense

El comunicado completo de Juan Martín Del Potro

“Hola a todos.

Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es el US Open me tenía muy ilusionado.

Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único. También saben que el dolor que siento me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida.

Les agradezco la compañía, la compresión y los mensajes de aliento que me dejan.

Les mando un abrazo muy grande. Espero verlos pronto”.