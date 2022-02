Nadal, sobre Del Potro: "Es de los mejores tenistas que ví"

Luego de ser campeón del Abierto de Australia y convertirse en el máximo ganador de Grand Slams de la historia con 21 (dejó atrás los 20 de Federer y Djokovic), Rafael Nadal volverá a competir esta semana en el ATP 500 de Acapulco. En la previa de su encuentro ante Denis Kudla como cuarto preclasificado, el español se refirió a la situación de Juan Martín Del Potro.

Rafa, con 35 años y Delpo, con 33, compartieron un largo camino en el circuito ATP. En total, se enfrentaron 17 veces, con 11 victorias del español. Entre esas seis del tandilense, dos se destacan como las más valiosos de su carrera: en las semifinales del US Open 2009 (luego vencería a Federer en la final) y en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Lo que siento es una verdadera pena por todo lo que ha tenido que pasar alguien como Juan Martín durante toda su carrera deportiva. Al final, es uno de los mejores tenistas que hayamos visto en el circuito durante estos últimos años y demasiados problemas físicos no le han permitido desarrollar la carrera que se merecía y que a todos nos hubiera gustado ver", sentenció Nadal.

Pero no se quedó ahí, sino que analizó lo que tuvo que vivir en el Argentina Open y le envió los mejores deseos: "En la conferencia previa a lo que era su participación en Buenos Aires entendí que no dejaba claro si se retiraba o no, que era una posibilidad y ahora, pues, que parece que es una realidad, le deseo que sea feliz, que desaparezcan todos estos dolores, que pueda desarrollar su vida personal de una manera agradable y que no tenga que estar sufriendo diariamente los problemas físicos o los dolores que debe estar padeciendo al día de hoy. Porque vivir con dolores es desagradable".

Del Potro y Nadal se conocen desde que eran muy chicos. En noviembre de 2000, Juan Martín y Rafael coincidieron en un torneo internacional (Sub 12 y 14) en Sun City, Sudáfrica, a 190 kilómetros de Johannesburgo. Luego, compartieron la gran pasión por el tenis durante mucho tiempo.

“Personalmente estoy en una situación un pelín diferente (a la de Del Potro), porque sigo siendo competitivo, porque pienso que lo que tengo y no por dejar a jugar al tenis hoy mejorará mi vida en el futuro. Siempre he tenido muy claro que la vida personal va por delante del tenis; en mi caso, desde hace tiempo. Intento tomar las decisiones adecuadas para tener una vida agradable. Tomamos nuestras decisiones y tenemos que aceptar las consecuencias que puedan tener. Yo intento escuchar y hacer siempre caso a la gente que normalmente entiende de cada faceta y trato de seguir los consejos de los doctores”, concluyó Nadal. El tiempo dirá si podrán volver a enfrentarse oficialmente en un court.