Confirmado: Pacífico no jugará la Liga Argentina Femenina

No habrá participación "decana" en la Liga Argentina 2023/2024.

Se venía manejando la versión desde hace varios días. Pero, en las últimas horas se confirmó por parte de la propia dirigencia. Pacífico de Neuquén no jugará la temporada 2023/2024 de la Liga Argentina Femenina de Básquetbol. A través de un extenso comunicado que hizo publico en la red social Instagram, la entidad "decana" hizo saber la novedad de la deserción de la competencia nacional.

Minutos antes de conocerse la novedad, el manager de la entidad en la disciplina, Juan Cruz Camiloni, adelantó la novedad en el programa Grito Sagrado del Grupo Prima Multimedios que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 de Noticias (Canal 6 en la versión Digital de Cablevisión y Canal 17 en Davitel).

En dialogo con periodistas de la corporación admitió que "Pacífico no jugará la Liga Argentina. No podemos hipotecar al club, no hay apoyo confirmado ni del estado, ni de empresas privadas, vivimos en un momento complicado de la economía argentina. Es imposible armar un presupuesto con esta realidad".

La nota con el Manager del Básquetbol de Pacífico Juan Cruz Camiloni

A últimas horas del jueves se conoció el comunicado de Prensa del Club Atlético Pacífico, el mismo rezó "Estimados aficionados y seguidores del básquet. Es con profunda tristeza que compartimos este comunicado oficial en relación a la próxima temporada de La Liga Femenina de básquet. Nos duele informarles que nuestro equipo no participará en la emocionante temporada 2023-2024".

Luego se agregó que "esta decisión no ha sido tomada a la ligera; ha surgido como resultado de una rigurosa evaluación de diversos factores que en la actualidad afectan a nuestra organización, principalmente en el ámbito económico. En un contexto de incertidumbre a nivel nacional, hemos tenido que tomar esta difícil determinación. Somos conscientes del apoyo constante que ustedes, nuestros leales seguidores, han brindado a lo largo de este recorrido y comprendemos que esta noticia puede ser desalentadora. Deseamos enfatizar que esta decisión de ningún modo afecta nuestro compromiso firme con el fomento y desarrollo del básquet femenino en nuestra región. Nuestra determinación de respaldar y promover el deporte entre las mujeres permanece inquebrantable. Esta pausa en nuestra participación en la liga nos brindará la oportunidad de reevaluar nuestra estrategia y trabajar en fortalecer los cimientos de nuestro equipo para un regreso triunfal en temporadas venideras".

Más adelante se indicó que "apreciamos su comprensión en este momento delicado y les rogamos que continúen apoyando el básquet femenino en todas sus formas. A lo largo de los años, hemos logrado llevar a nuestra región, específicamente a Neuquén y el alto valle, a lo más alto de la competición, haciéndonos notar en todo el país. Estamos seguros de que, con su respaldo y el esfuerzo continuado de todos los involucrados, superaremos los desafíos actuales y regresaremos con más fuerza y determinación".

En otra parte de la comunicación se aseguró que "mantendremos los canales de comunicación abiertos para mantenerlos informados acerca de cualquier desarrollo en nuestras actividades y planes futuros. Una vez más, les agradecemos profundamente por su apoyo incansable y anhelamos el día en que podamos regresar a la emocionante acción de la Liga Femenina de Básquet". El mismo llevó la firma de Comisión de básquet del Club Atlético Pacífico.

En las últimas horas se barajó la posibilidad de que el lugar dejado vacante por el equipo de la capital neuquina, podría ocuparse por Vélez Sarsfield de la Capital Federal y otro que mostró interés sería Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia. Aún sin definirse, los de Liniers no estarían de competir en una liga con tantos viajes. En cuanto a los patagónicos, la lejanía de la "Capital del Petróleo" chubutense, haría que los otros equipos que tomarán parte del certamen no acepten su participación por los altos costos que significaría.

Habrá que esperar, para saber quién ocupa la plaza que ha dejado el elenco neuquino. Lo cierto, es que la Patagonia, pierde una plaza que se logró por mérito deportivo en la cancha, y que mucho había costado conseguir. Una decepción, otra y van.

