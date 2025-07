Volvió el campeón: qué dijo Di María tras su primer partido en Central

Ángel Di María tuvo su reestreno oficial en Rosario Central tras 18 años en el exterior. Lo hizo con un gol de penal en el empate en 1 ante Godoy Cruz, en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Torneo de la Liga Profesional 2025.

El futbolista de 37 años, ex Real Madrid, PSG, Benfica y Juventus, jugó 89 minutos y fue reemplazado por Gaspar Duarte, luego de recibir una fuerte infracción en el mediocampo.

Una vez finalizado el encuentro, el rosarino analizó el rendimiento del equipo y su retorno al país:

“Creo que hicimos un buen partido. Tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo con la pelota parada que no pudimos convertir. Una vez que lo hicimos, no lo aguantamos. Un garrón porque ya quedaba poquito”.

Sobre las dificultades del torneo local, agregó:

“El fútbol argentino es así, duro. Queríamos darle una alegría a la gente y arrancar bien el campeonato y el semestre, no se pudo. No perdimos, que es importante, y sumamos”.

Finalmente, habló de su estado anímico en esta nueva etapa en Rosario Central:

“La verdad que contento y tranquilo. Como ya dije antes, no me gusta mucho hablar. Esto es mucho más lindo y tranquilo. Lamentablemente no pudimos ganar, quería arrancar con el pie derecho, pero estas cosas pasan. Hay que estar tranquilo”.