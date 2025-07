Inédito video de Cristina desde su prisión domiciliaria

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, compartió por primera vez un video de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, desde que fue condenada a prisión domiciliaria. El video, cargado de tono íntimo y familiar, muestra a la dos veces ex presidenta en la cocina de su departamento en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, preparando un desayuno con huevos revueltos y palta.

En la breve grabación, filmada por su hijo, Cristina se ve siempre de espaldas mientras ambos mantienen un diálogo sobre el plato que está preparando y un tema político de actualidad: la interna entre el presidente, Javier Milei, y su vice, Victoria Villarruel. La conversación comienza con Máximo mencionando el conflicto: “Se están peleando ahí Villarruel y coso”, a lo que Cristina responde afirmativamente.

El intercambio entre madre e hijo continúa en un tono relajado y coloquial:

Máximo : Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?

Cristina Fernández de Kirchner : Sí.

Máximo : Mirá vos. ¿Con palta?

Cristina Fernández de Kirchner : Sí.

Máximo : ¿Proteína?

Cristina Fernández de Kirchner: Sí.

En un momento, Máximo le pregunta si las proteínas “son buenas para la pelea”, haciendo alusión a la interna política del momento, lo que genera una pequeña pausa por parte de la ex vicepresidenta, quien reflexiona: “Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra”. Máximo responde: “Y sí, con salud”, a lo que Cristina asiente: “Y claro”.

El posteo, titulado "Sábado al mediodía", fue compartido en su cuenta oficial de Instagram, y rápidamente se hizo viral, alcanzando decenas de miles de "me gusta" y más de 200 mil reproducciones en pocas horas. Los comentarios de militantes y seguidores no tardaron en llegar, destacándose entre ellos los de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que escribió: “Los queremos mucho”, y la diputada cordobesa Gabriela Estévez, quien comentó: “Los amamos”.

El video fue publicado poco después de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera) a Cristina Kirchner, tras evaluar los planteos de su defensa y los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la revocación de la prisión domiciliaria. El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, también se pronunció sobre las condiciones de la prisión domiciliaria, como la autorización previa para visitas no incluidas en una lista.