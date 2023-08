Villa rebelde, se entrena en otro club siendo aún de Boca

Sebastián Villa siguen con su caótico momento con Boca, la semana pasada envió una nueva carta documento en la que se consideraba libre, y se fue del país pese a tener contrato vigente. Finalmente se lo vio trabajar con un plantel de la quinta categoría de España

El delantero colombiano, está condenado en primera instancia por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas contra su ex pareja Daniela Cortez, mantiene su conflicto con Boca, y entre tantas cartas documento mediante, finalmente no se volvió a presentar a los entrenamiento de esta semana.

La sorpresa cayó en las últimas horas, cuando se pudo ver al delantero practicar ahora junto al plantel del Unión Deportiva Lanzarote, de la Tercera División de España, que milita en la quinta categoría del fútbol de aquel país.

Desde el entorno del jugador, lo consideran libre de Boca ya que no le otorgan los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente. Al mismo tiempo, el club mantiene la postura inicial de que le brindaron todas las herramientas legales del club, y no le darán la carta de libertad al jugador.

Por lo pronto nunca llegó una propuesta formal por el jugador, solo un sondeo de Arabia Saudita. Mientras tanto la dirigencia Xeneize determinó en un comunicado que hasta que no se resuelva esa situación el futbolista no jugaba más y que tenía que venir a cumplir todos los días con su trabajo, que es ir a entrenarse donde el cuerpo técnico lo determine.