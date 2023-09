Un ajedrecista de 9 años superó el récord de Bobby Fischer

El próximo 14 de octubre cumplirá 10 años. Y, a tan corta edad, Faustino Oro consiguió una marca notable que quedará como un hito para el ajedrez argentino. En el torneo ITT (Torneo de Título Internacional) Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia, que se llevó a cabo la semana pasada en el Centro Cultural de esa ciudad chubutense, le cupó una excelente performance que le permitió la obtención de su primera norma de maestro internacional. Es válido aclarar que se necesitan tres para homologar el título, convirtiéndose de esta manera en el más joven ajedrecista en el mundo en obtener dicho logro. "El pibe de Oro”, como lo catalogan, está considerado como una de las mayores promesas mundiales del deporte ciencia, aunque hace solo tres años que practica el juego que descubrió en plena época de pandemia por el Coronavirus.

El caso Faustino Oro es algo único en el historial del ajedrez nacional, y tiene en vilo la atención de la mayoría de los expertos del mundo. Incluso la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) que en las últimas horas le dedicó un mensajes en redes sociales de felicitación por su reciente labor en la Patagonia. Comenzó en septiembre de 2020 (un mes antes de cumplir 7 años), comenzó a estudiar ajedrez junto a su profesor, el maestro internacional marplatense Jorge Rosito. Desde entonces, en cada una de sus actuaciones, el niño consiguió batir marcas: esta considerado el mejor ajedrecista Sub 8, Sub 9, Sub 10 e incluso Sub 11 del mundo, en los más de quince siglos de historia documentada que tiene este juego. Fue el ajedrecista más precoz en obtener los títulos de Maestro Candidato y Maestro FIDE, los primeros peldaños de una escalera que continúa con el de maestro internacional y por último de gran maestro.

En el ajedrez, como en la mayoría de los deportes, los jugadores se miden por un ranking (en el ajedrez se llama Elo). Actualmente elevó la vara hasta los 2325 puntos (con su actuación en Comodoro Rivadavia ganó otros 30 puntos de Elo en su ranking); un puntaje que jamás nadie obtuvo a esa edad, batiendo así las marcas de otras legendarias figuras de este juego como los casos del norteamericano Bobby Fischer, el ruso Garry Kasparov y el propio Magnus Carlsen, el noruego considerado por algunos como el mejor de todos los tiempos.

En Comodoro Rivadavia, el pequeño “Messi del Ajedrez” como lo bautizó la prensa española, disputó un certamen junto a 9 ajedrecistas, entre ellos varios expertos: dos con títulos de gran maestro (Diego Flores y Neuris Delgado), otros dos de maestros internacionales (Jaime Romero Barreto y Javiera Gómez Barrera), dos de maestros FIDE (Andrés Aguilar y Diego Belmonte) y tres sin títulos (Cristian Vásquez, Maximiliano Aguinaga y Gustavo Slomka). Al cabo de nueve ruedas, totalizó 6,5 puntos; finalizó invicto tras 4 victorias y 5 empates, y se ubicó a una unidad del ganador, el gran maestro Diego Flores, con 7,5 puntos. La partida entre ambos finalizó en tablas.

Sin contar los puntos que el mes próximo la FIDE le sumará al Elo de Faustino Oro, al día de hoy el argentino aventaja en más de 100 puntos a sus inmediatos seguidores en el ranking: Baver Yilmaz (Turquía), Aarón Reeve Méndes (Canadá), Leonardo Vicenti (Italia) y Marfey Yurasov (Rusia).

Fuente: Diario El Patagónico