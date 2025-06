Deportivo Rincón no lo aguantó y perdió en la cancha de Villa Mitre

Sobre el final del partido, Deportivo Rincón perdió 1 a 0 en cancha de Villa Mitre de Bahía Blanca por la 16ª fecha de la Zona 1 del Federal A, después de haber montado un esquema para soportar el punto que se derrumbó por el gol de Lautaro Cerato a 8 minutos del pitazo final.

Con una formación plagada de mediocampistas, el visitante intentó quitarle la pelota al dueño de casa. El esquema de Duilio Botella le dio buenos resultados en los primeros minutos, al mismo tiempo que en Bahía Blanca llovía y complicaba más al campo de juego.

Pese a la soledad que suponía la única presencia de Fernando Riquelme en los últimos metros, el zapalino siempre se las ingenió para llevar peligro. La primera de ellas tras un yerro de la zaga central bahienses y un remate del delantero que terminó siendo controlado por Franco Agüero en el arco.

Los planes cambiaron a los 20 minutos, cuando se lesionó Gastón Portiño y el ingreso Carlos Estévez sumó más defensores a un equipo que sin dudas llegó a El Fortín con la intención de sumar algo.

Más allá de cuestiones estéticas, el plan le resultó a Duilio Botella porque el Tricolor, escolta de Cipolletti en la zona, no encontró nunca los caminos para arrimarse con peligro al arco defendido por Jonathan Criado.

Apenas un par de cabezazos en los minutos finales, uno muy débil de Damián De Hoyos y el otro sí de peligro real por parte de Leonel Iriarte motivaron las intervenciones del “1” de los neuquinos que no sufrían.

Complemento

El planteo del técnico visitante se fue desdibujando con el paso de los minutos y el cansancio de sus protagonistas. El dueño de casa se cargó de ánimo en el descanso y volvió con otra fuerza para los metros finales.

De cabeza seguía demostrando la Villa que tenía chances, a pesar que el juego colectivo no le fluía por el esquema de los neuquinos.

Luego de un tramo en el que los bahienses empujaron, Rincón volvió a acomodarse. Pero Agustín Osinaga se lesionó en la zaga a los 28, el marcador central pidió el cambio porque no podía más y allí encontró el resquicio el conjunto de Carlos Mungo.

Lautaro Cerato, quien había saltado desde el banco de suplentes, acertó con la cabeza a los 37 minutos y marcó el único gol en una fría tarde, de poco fútbol, en la que al visitante le faltó muy poco para lograr volver con algo desde El Fortín.

Ahora, el León deberá seguir sacando cuentas en las últimas dos fechas, y el que viene a casa el domingo es nada menos que Olimpo.

Acciones del segundo tiempo

Final del partido. Villa Mitre 1 (Cerato) Deportivo Rincón 0.

45 Minutos ST. Se le va el partido a Rincón y se le cae el plan a Duilio Botella. Los neuquinos no suman nada en la pelea por la clasificación.

37 Minutos ST. Gol de Villa Mitre. Cabezazo de Lautaro Cerato, ingresado hace instantes. El equipo neuquino perdió la pelota en la salida.

35 Minutos ST. Doble modificación en Deportivo Rincón. Alexis Galdame por Di Bello y Héctor Rueda por Osinoga

32 Minutos. La visita se aleja de su arco, busca llevarlo a Villa Mitre lejos de Criado.

28 Minutos. El debutante Agustín Osinaga hace señas al banco neuquino. Una lesión parece que lo saca al marcador central del partido.

26 Minutos del ST. Pasan los minutos, no se modifica el resultado. El plan por ahora es perfecto para Deportivo Rincón. No general y le generan poco contra su propio arco.

17 Minutos del ST. Doble cambio en Deportivo Rincón: Fernando Pettineroli por Ávila y Sebastián Jeldres por Lezcano.

16 Minutos. Se salva Deportivo Rincón. Renate de Maxi López al travesaño, parecía off si en el arranque.

11 Minutos. Deportivo Rincón resiste en estos primeros minutos. Villa Mitre salió con otra actitud y presiona para romper la paridad.

4 Minutos del segundo tiempo. El dueño de casa sale con otra vocación ofensiva. Provoca la primera llegada peligrosa contra el arco de Criado.

A las 16:15 se pone en marcha el segundo tiempo. Villa Mitre y Deportivo Rincón siguen en blanco.

Acciones del primer tiempo

45 Minutos. Criado controla un buen cabezazo de Iriarte, la mejor de Villa Mitre en el primer tiempo. El arquero de los neuquinos respondió.

43 Minutos. Primera aproximación local al arco de Rincón, cabezazo débil de De Hoyos, a las manos del arquero Criado.

39 Minutos. Deportivo Rincón lo tiene controlado a Villa Mitre. Lo empata sin goles y no permite que el dueño de casa lo domine.

31 Minutos. Tiro de esquina para el Deportivo Rincón, cabezazo del marcador central Jonathan Chacón, apenas alta sobre el travesaño.

29 Minutos. Centro arco de Agustín Lezcano, después de presionar por izquierda, sobre la salida de Ramiro Fórmigo. La pelota cruzó toda el área local. Otra buena de Deportivo Rincón en el primer tiempo.

27 Minutos. Partido de trámite cerrado. No se suman situaciones sobre los arcos. El empate sin goles parece sellado y al visitante no le cae nada mal.

21 Minutos, nueva jugada de Riquelme en ofensiva. Hizo la diagonal y estuvo apunto de sorprender para los neuquinos.

20 Minutos. Cambio por lesión en el Deportivo Rincón. Entró Carlos Estevez y se retiró Portiño.

17 Minutos. Malas noticias para Rincón. Gastón Portiño cae lesionado.

13 Minutos. Amarilla temprana para el jugador Facundo Miguel en Rincón.

9 Minutos. Otra buena llegada de Rincón. Riquelme ganó en velocidad y sacó el remate cruzado. Salió ancha. Sigue 0 a 0. Mejor Rincón.

7 Minutos, campo de juego veloz e irregular. Los protagonistas buscan acomodarse. Por ahora mejor el Deportivo Rincón.

5 Minutos. Tiro de esquina para Rincón, se devía la pelota y pega en la parte lateral de la red del arco de Villa Mitre. La visita comienza mejor. Llueve en la ciudad sede del compromiso.

2 Minutos, la primera de peligro fue de Rincón. Azequiel Ávila aprovechó un quedo de la zaga central de Villa Mitre. El remate del saltense fue contolado por el arquero Franco Agüero.

A las 15:10 se pusieron en marcha las acciones por intermedio del juez cordobés Jesús Rekers.

Sobre la hora, el técnico visitante Duilio Botella terminó de confirmar la formación titular del equipo neuquino que todavía lucha por certificar su pasaporte a la ronda Campeonato de esta temporada. Sorprendió con la súper población de mediocampistas y sólo Fernando Riquelme en ofensiva.

Villa Mitre: Franco Agüero; Ramiro Fórmigo, Víctor Manchafico, Damián Zadel, Alan Moreno; Pablo Mujica, Nicolás Cavagnero, Enzo González, Maximiliano López; Leonel Iriarte, Damián De Hoyos. DT: Carlos Mungo.

Deportivo Rincón: Jonathan Criado; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Edgardo Díaz; Gastón Portiño, Federico Moreno, Agustín Lezcano, Ezequiel Ávila, Facundo Miguel; Fernando Riquelme. DT: Duilio Botella.

En Rawson se suspendió el partido de Germinal ante Olimpo por alerta meteorológico en Chubut, de frío extremo. El compromiso de la fecha 16 no tiene fecha definida para completarse. El sábado, en la misma provincia, la nieve había condicionado el compromiso de la Primera Nacional entre el Deportivo Madryn y Quilmes.

La prevía

El cotejo entre bahienses y neuquinos se podrá vivir desde las 14 por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital. A esa hora se abrirán los micrófonos, con transmisión propia, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Elio Carlos Fragoza, invitado de lujo en esta oportunidad, central informativa a cargo de Jorge "El Vasco" Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1, junto a las repetidoras de emisoras de Neuquén y Río Negro.

Contacto permanente con el Gigante del Barrio Sarmiento de Centenario, el estadio Vicente Cónsoli de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) y la final de la Copa Neuquén 2025 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) entre Independiente de Neuquén y Alianza de Cutral Co.

El siempre polémico, cuestionado y muchas veces sospechado Fernando Jesús Rekers de la Liga de Córdoba capital será el árbitro principal del partido, será secundado por Oscar Ariel Bono, Thomás Pasquetín como asistentes y Santiago Scholl, todos de la Liga de Junín en la provincia de Buenos Aires.

Tras superar 2 a 0 a Germinal de Rawson hace siete días en el césped sintético de Ciudad Deportiva, los de Rincón de los Sauces arrancarán el partido en la quinta ubicación, debido a que el sábado por la tarde en Mar del Plata, Kimberley superó por 3 a 0 a Sol de Mayo de Viedma y alcanzó la tercera posición con 25 unidades superando a los de LiFuNe y a Olimpo de Bahía Blanca, que tienen 23 puntos.La previa

Los que ahora orienta el marplatense Duilio Botella ganaron su ultimo partido de visitante en la sexta fecha en Rawson ante Germinal por 3 a 0, cuando el equipo todavía lo dirigía el mendocino Juan Alejandro "Cachorro" Abaurre.

Viajaron a Bahía Blanca las nuevas incorporaciones, el arquero Alejandro "el Oso" Sánchez, al defensor Agustín Osinaga y Daniel Carrasco, tres jugadores que provienen del CADU (Club Atlético Defensores Unidos de Zárate) de la Primera Nacional. Aparentemente solo estaría en la formación inicial el zaguero central de Olavarría ex Olimpo de Bahía Blanca y Douglas Haig de Pergamino, formado en Boca Juniors, Osinaga.

Los locales, el equipo de Carlos Mungo, marcha segundo con 28 unidades, buscarán reponerse de la derrota del fin de semana, donde cayeron ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Raúl Conti de la ciudad chubutense por 2 a 1. El Tricolor también hizo incorporaciones con los regresos a la ciudad de Nicolás Ihitz, Fabián Dauwalder y Lautaro Cerato. Los primeros dos ya jugaron en la institución tricolor , mientras que Cerato vestirá esos colores por primera vez, porque surgió de Liniers de Bahía Blanca.