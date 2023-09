Liga Federal Formativa U17: Cruce entre Roca y Centenario

Entre sábado y domingo se jugará la segunda fase de la Liga Federal formativa U17 Femenina. En total se jugarán 11 cruces al mejor de dos partidos dentro de cada conferencia. A su vez la jornada estará caracterizada por varios clásicos locales, un condimento adicional en el certamen nacional. En la región se cruzarán la Asociación Deportiva Centenario (ADC) ante Deportivo Roca.

Ambos partidos se jugarán en el gimnasio de la entidad de La Colonia en el casco viejo de la ciudad, mañana sábado a las 21, mientras que el domingo el encuentro está programado para las 11 de la mañana.

Los equipos están reagrupados en cuatro regiones geográficas. Los ganadores de estas llaves pasarán a la etapa de cuadrangulares ordenados según su mérito deportivo en la zona, instancia prevista entre el 22 y el 24 de septiembre. Esa tercera fase estará compuesta por dos representantes de las Regiones NEA y Centro, y cuatro por las Regiones Centro Sur y Sur. Los ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo de los grupos B y C clasificarán al Final 4 de principios de octubre.

Todos los partidos se podrán ver en vivo y de forma gratuita por medio del canal de YouTube de Básquet Pass.

En la Conferencia Sur, además de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) ante Deportivo Roca, jugarán Deportivo Patagones de Carmen Patagones, Buenos Aires frente a la Escuela de Básquet Pico Truncado (Santa Cruz), el choque de pampeanos entre All Boys y Deportivo Español, ambos de Santa Rosa y Deportivo Madryn ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en duelo de chubutenses.

En la Conferencia Centro Sur jugarán Obras Basket de Capital Federal vs. Berazategui, Estudiantes de Paraná (Entre Ríos) vs. Peñarol de Mar del Plata y Lanús vs. Tomás de Rocamora de Entre Ríos, donde Unión Florida de Vicente López pasa directo a tercera fase. Por la Conferencia Centro se medirán Deportivo Brinkmann vs. Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz, ambos de Córdoba y los mendocinos de Municipalidad de Maipú y Rivadavia Básquet Femenino. Finalmente, por Conferencia Noa, Hércules vs. El Coatí y en duelo de equipos de Santiago del Estero, Quimsa ante Ciclística Olímpico de La Banda.