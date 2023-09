Messi no está lesionado, pero no viajaría a Bolivia

Después de la victoria de la Selección Argentina por 1-0 ante Ecuador en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, con un golazo de Lionel Messi de tiro libre, comenzaron las especulaciones sobre si el astro de Rosario, estará presente en la altura de la Paz para medirse ante Bolivia por la segunda fecha de la ronda de Conmebol.

Las mismas surgieron, porque Messi cuando apenas faltaban dos minutos para el final del partido, miró al banco de suplentes y pidió el cambio, un comportamiento inusual en él. Después del cotejo, el capitán afirmó que es probable que en el futuro vuelva a solicitar ser sustituido antes de tiempo. Los antecedentes marcaron que no dejaba un partido por los puntos antes de tiempo con la Selección desde hacía nueve años, ante Nigeria, en el Mundial de Brasil 2014.

Si bien las primeras informaciones indican que no está lesionado, su participación del próximo martes contra Bolivia está en duda. En cambio se avizora un desgaste por la cantidad de partidos que jugó Messi el último mes y medio, desde su debut en Inter Miami a fines de julio. Viene jugando un partido cada cuatro días. Su llegada al equipo de La Florida fue vertiginosa y desde que arribó a los Estados Unidos prácticamente no paró. Así, la decisión de pedir el cambio se centró en un futbolista que conoce su cuerpo, sabe que las Eliminatorias recién empiezan y no quiere sobre exigirse.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni, confirmó después del partido que Messi había solicitado el cambio y que se le realizarían estudios médicos. Sin embargo, más tarde se informó que el 10 no tiene ninguna lesión, sino que su pedido de ser sustituido se debió a la carga de partidos que tuvo en las últimas semanas. Para dimensionar el enorme desgaste que hizo el capitán de la albiceleste hay que tener en cuenta que disputó 600 minutos en todo el mes, solo con la camiseta de las Garzas. Esa cifra es una a la que no se le acercaba desde hace más de dos años, cuando en febrero de 2021 jugó 694 minutos con Barcelona. Su récord personal data de octubre de 2020, con 810 minutos repartidos entre el blaugrana y Argentina.

A eso hay que sumarle que, en los 32 días que separan el duelo ante FC Dallas y el de Ecuador, de anoche, Messi acumuló un total de 28.110 kilómetros recorridos, algo que arroja un promedio exacto de 878,43 kilómetros por día. Más allá de las comodidades que puedan tener los jugadores en cuanto a viajes y aviones, lo cierto es que para un futbolista de 36 años acostumbrado a las cortas distancias europeas que tuvo en casi toda su carrera, no es poca cosa lo que tiene que desplazarse ahora.

Por el momento, Messi no descartó su presencia en el próximo partido, pero es una decisión que se tomará en las próximas horas.

Aunque algunas versiones periodísticas que se conocieron antes de que Messi llegara a la Argentina, se supo de una charla que mantuvieron Scaloni, con Gerardo Martino entrenador del Inter Miami, con la complicidad de Messi se habría decidido que el ex PSG y Barcelona no viajara al altiplano. Ya que más allá del cansancio y la acumulación de minutos jugados, el capitán argentino no ha tenido buenas experiencias en la altura de La Paz. Y no será la primera vez que no viaje a la capital de Bolivia. ¿Volverá a pasar?