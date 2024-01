Torneo Federal A 2024: confirmaron cuándo comenzará

En la sede del Consejo Federal en Capital Federal, los representantes de los clubes que componen el Torneo Federal A se reunieron con las autoridades del apéndice de la AFA, para delinear la temporada 2024. No estuvieron presentes los dirigentes de Estudiantes y Juventud Unida de San Luis, debido a la suspensión de afiliación de su liga y la participación de ambos en el torneo es una incógnita.

El quinto piso de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino en calle Viamonte al 1330, fue lugar una vez más del cónclave entre los presidentes de algunos clubes, tal el caso de la presidenta de Cipolletti, Mónica Del Rio y representantes o dirigentes de otras entidades que van a tomar parte del Torneo Federal A con las autoridades del Consejo Federal. En la misma, se abordaron diferentes tópicos que tienen que ver con la disputa del certamen durante el 2024.

El inicio de la jornada estuvo a cargo del asesor letrado del Consejo Federal, el abogado Juan Pablo Beacon. Su presencia estuvo asociada a la situación de las instituciones de San Luis y la suspensión que pesa sobre su liga, lo que hoy por hoy no permiten que participen de la competencia. "No podemos permitir que se vulnere la independencia de las instituciones", dijo el letrado que es dirigente de la Liga Rionegrina de Viedma. En ese mismo tenor, marcó que "AFA no permitir a ninguna escala, intervenciones o intromisiones por parte de los Gobiernos, de la política ni de la Justicia" y que "hay grandes chances que Estudiantes y Juventud Unida no participen del torneo".

Cuándo arranca el Torneo Federal A

Ya pasando a lo deportivo, una de las pocas definiciones fue la fecha de inicio. Se decidió que el 24 de marzo será la fecha cuando se ponga en marcha el campeonato. También fueron oficializados los esquemas de ascensos y descensos. Un equipo subirá de categoría de manera directa, mientras que otro tendrá la posibilidad de disputar un encuentro repechaje ante un representante de la Primera B Metropolitana.

En cuanto a los equipos que descenderán al Torneo Regional, serán cuatro los estipulados por el reglamento, aunque en la entidad que dirigen Tapia, Toviggino y compañía nunca hay que dar nada por hecho o resuelto, mientras que la temporada pasada se anunciaron los mismos descensos que este año, y terminaron siendo dos.

Otro de los temas abordados y a la espera de conocer a los equipos ascendidos del vigente Regional que está en fase de semifinales en cada región y la definición de la situación de Estudiantes y Juventud Unida, fue el formato de torneo. El mismo, por elección de los clubes, quedó ratificado en cuatro zonas al igual que la temporada pasada. Sin embargo, el resto quedó "a definir" en el siguiente conclave allá por mediados de febrero.

Durante la reunión que duró más de una hora, se debatieron varios esquemas, pero solo hay más de un par que quedaron en pie para ser evaluados. El primero de ellos fue presentado por Sportivo Belgrano de San Francisco y consiste en una fase de grupos a dos rondas (sólo ida y vuelta), para darle paso en la siguiente instancia a la "Zona Campeonato" donde estarían los mejores clasificados que pelearían por el ascenso directo y promoción y la "Zona Reválida" para el resto de los equipos que jugarían por mantener la categoría. Cabe señalar que los mejores de la Reválida se sumarían también a la pelea por ese cupo de promoción junto a los que viene del lado "Campeonato".

La siguiente opción que se puso sobre la mesa es repetir el formato utilizado en la temporada 2023, con las cuatro zonas y a cuatro rondas para luego dar lugar a los playoffs. Si bien el balance general es que se tornó repetitivo en los enfrentamientos, la cuestión económica actual lo hace posicionarse como una opción viable o al menos, en estudio para los directivos.

El último de los proyectos surgió durante el debate e intentaba "unir" a los dos primeros. Se quedó en profundizar sobre el mismo, pero de manera formal para que sea plasmado ante las autoridades.

La otra alternativa que también surgió, pero con la oficialización de las cuatro zonas quedó más lejana y casi descartada, fue la propuesta de retornar a las dos zonas. La iniciativa fue propuesta por Alfredo Dagna, presidente de Olimpo de Bahía Blanca. El proyecto contaba con un buen apoyo, pero el factor económico es el principal impedimento. Ante esto, se quedó en trabajar para tratar de conseguir un main sponsor para la divisional que pueda aportar ese dinero. En caso de conseguirse para el próximo cónclave, será tenido en cuenta en la votación.

En cuanto a la cuestión económica, donde los representantes fueron notificados por el Consejo Federal sobre un aumento en los montos a recibir en concepto de derechos de televisión. Y además, los clubes recibieron por parte de las autoridades afistas 50 pelotas oficiales (cada unidad estaría por encima de los 100.000 pesos) para que sean utilizadas durante el año.