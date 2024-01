Semana clave para Cipolletti de cara al inicio de la pretemporada

Ezequiel Carmona no llegó a n acuerdo económico y se alejará de Cipolletti. Foto: Luis Alberto Amaolo

Días decisivos para la dirigencia del Club Cipolletti en torno al armado del plantel que debe afrontar el Torneo Federal A 2024. Se anunció que el inicio de la pretemporada será el lunes 29, con tiempo para alistarse ya que el certamen de esta temporada arrancará el fin de semana del 23 y 24 de marzo.

Se espera la llega del director técnico Gustavo Noto para finiquitar los detalles salientes del comienzo del trabajo físico, base fundamental para encarar cualquier competencia.

En las últimas hora se conoció la desvinculación de Ezequiel Carmona. El jugador no llegó a un acuerdo económico y decidió no dejar su trabajo en el estado neuquino. "Son elecciones de vida" se manifestó desde el entorno personal del lateral por derecha, que deseaba jugar fútbol profesional, pero lejos estaban las condiciones que tiene por un lado, con lo que ofreció la institución. Ayer ya les hizo saber a los dirigentes, que no cuenten con el para la temporada que se avecina.

Hasta el momento los refuerzos confirmados son el delantero Juan Martín Amieva, el volante Laureano Tello y los defensores Matías Kucich y Yago Piro.

Los que renovaron y que seguirán en el plantel 2024, son hasta el momento el volante neuquino Alex "Pope" Díaz Borda, los arqueros Juan Manuel Torralba y Facundo Crespo. Hace un par de día se renovó el vínculo con el lateral entrerriano Leandro Wagner, que el técnico saliente Darío Bonjour no lo tenía en sus planes y ayer se anunció que el defensor Damián Jara seguirá en el club y hoy por la continuidad de Manuel Berra En las última horas, Jeremías Langa, prometedor defensor firmó contrato con el club, hijo del volante reginense Fabián Langa que supo vestir la casa de Cipolletti en el siglo pasado.

Vía redes sociales Cipolletti confirmó a Manuel Berra en el plantel 2024

Se negocia con otros jugadores que estuvieron el año pasado, como Nicolás Iachetti y Santiago Jara que jugó el Torneo Regional Amateur en la Asociación Deportiva Centenario. Se evaluará lo de Carin Najul que estuvo en Deportivo Roca y Tomás Páez que lo hizo en Maronese.

En tanto, el centenariense Lucas Ezequiel Argüello y José Antonio Michelena, que tienen contrato, aunque han recibido ofertas varias y analizan la situación, aunque ambos el flamante técnico quiere que ambos se queden.

Son muchos más los que se desvincularon que los que llegaron, Fabio Cabral: el ex Talleres de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino jugará en la Primera Nacional en el ascendido Talleres de Remedios de Escalada. El también delantero que emigró fue Jonatan Palacio, que volvió a Deportivo Madryn. Nehuén García, que llegó como refuerzo a mitad de temporada y que casi no vio acción, jugará en la Primera B Metropolitana en Excursionistas.

El arquero jujeño Rafael Ferrario, que llegó a préstamo desde Huracán de Parque Patricios, y que atajó una rueda y media sin desentonar, jugará en la Liga Profesional, ya que el "Globito" lo cedió a Barracas Central. Tampoco renovó Luis Dezi, el bahiense surgido en Liniers, terminó jugando y fue titular indiscutido para el saliente técnico. El neuquino Elvis Hernández, seguirá su carrera en el fútbol chileno. Jugará en primera división en el país trasandino en Coquimbo Unido.

Por su parte, Maximiliano Franco Amarfil cerró su incorporación a Nueva Chicago. A Villa Mitre de Bahía Blanca se fue el zapalino Fernando Petinerolli, que tendrá como compañeros al golero Luciano Molini y al lateral o carrilero por izquierda Ezequiel Carlos Avila, otros dos ex Cipolletti.

Diego Aguirre ya entrena en Argentino de Rosario, ayer se conoció la salida de Carmona, más el préstamo a Platense de dos de la figuras del elenco que habitualmente juega la Liga Deportiva Confluencia, los juveniles Lucas Vázquez y Mateo Quesada.

En las próximas horas, Noto se reunirá con el entrenador del equipo local Bruno Gorer y algún dirigente, para determinar que jugadores del ámbito local pasan al plantel profesional para llevar a cabo la pretemporada y formar parte del mismo.