La presidenta de Cipolletti informó vía video el presente futbolístico

En tiempos de modernidad y tecnología que permite el siglo XXI en el año 2024, las redes sociales sirven a muchos protagonistas en distintos ámbitos hacer trascender su versión en cuanto a ciertos temas, pero evitando sobre todo a los periodistas y algunas preguntas incómodas que no quieren responder.

No sorprende entonces que la presidenta del Club Cipolletti, Mónica del Río a través de un video que difundió la cuenta oficial de la entidad en distintas redes sociales, informó a los socios, simpatizantes, hinchas y en consecuencia al periodismo de las últimas novedades que se registraron en el fútbol albinegro timos movimientos de la dirigencia.

Como todos los años desde hace casi una década, la finalización de cada ciclo calendario arrastra uno o varios conflictos para el que comienza. Y el cierre de 2023 y el arranque del 2024 fueron complejos y conflictivos, con la salida del bahiense Darío Bonjour como director técnico de equipo que milita en el torneo afista. No quedó en claro, por la falta de información oficial, si hubo renuncia, despido, salida consensuada, rescisión o desvinculación problemática. Las redes también se encargaron de dar decenas de trascendidos que además se abonaron con las declaraciones del represente del entrenador que le pusieron más dudas que certezas a las circunstancias.

La elección del reemplazante se demoró más de lo esperado y, recién casi un mes después, anunciaron al marplatense Gustavo Noto para el cargo. Con la confirmación del flamante coach, llegaron los primeros cuatro refuerzos (Matías Kucich, Yago Piro, Juan Martín Amieva y Laureano Tello) junto a las renovaciones de jugadores que ya estaban en el plantel el año pasado, tales los casos de los arquero Facundo Crespo, Juan Manuel Torralba, Lucas Argüello, José Antonio Michelena, en los últimos días se confirmó la renovación de Leandro Wagner y prosiguen las negociaciones con Ezequiel Carmona, Manuel Berra, Damián Jara, Santiago Jara, Nicolás Iachetti, entre otros.

En tanto, la presidenta de Cipolletti, Mónica del Río, publicó un video a través de la cuenta oficial del club en Facebook para contar cómo fue ese proceso.

En el arranque explicó que "el silencio fue a partir de una orden de nuestros abogados y los abogados de AFA donde nos piden que no difundamos quién sería nuestro nuevo director técnico, hasta no tener solucionada la rescisión con el anterior cuerpo técnico», señaló la dirigente en relación a la demora en la presentación de Noto, tal como lo había adelantado Mejor Informado, no era ético, pero podía trae conflictos legales, si se anunciaba un nuevo conductor.

"La salida del técnico anterior fue pura y exclusiva decisión de él. Nos dejó porque no estaba de acuerdo con la propuesta salarial que se le hizo para el 2024, la quería desde diciembre del 2023, lo cual es imposible ya que nuestros sponsors generan ingresos a partir de la nueva temporada. Fueron dos días de conversaciones y no lo aceptó. Se fue y enseguida tomamos las riendas para seleccionar al nuevo DT", continuó diciendo, obviando el tema de discusión que mantuvieron la titular del club con el saliente técnico.

El video que en redes sociales posteó el Club Cipolletti con la palabra de la presidenta Mónica Del Río

Luego admitió que "tuvimos muchas ofertas de técnicos que se acercaron a través de sus representantes. Seleccionamos tres (Nota de Redacción, fueron Gustavo Noto, Jorge Izquierdo y Luis Ignacio "Pity" Murúa) y elegimos a Gustavo Noto que desde el primer momento estuvo seleccionado los jugadores y su cuerpo técnico que es local. Sigue trabajando en el día a día para tener el plantel completo que él desea tanto con jugadores del club como con refuerzos que algunos ya son conocidos. El selecciona los jugadores y después nosotros seguimos con las conversaciones contractuales con cada uno".

Y agregó que "seguimos trabajando con toda la dirigencia, para que Cipolletti siga siendo lo más grande y esté en lo más alto. Trabajamos con Gustavo (por Noto) para ese futuro, creemos que el apoyo de todos los hinchas es lo más importante, el acompañamiento en la cancha y el de los sponsors".

Del Río participó ayer en la reunión de dirigentes de la categoría en el Consejo Federal en AFA para empezar a definir el formato del próximo torneo que arrancará el 24 de marzo.

A la vuelta del viaje será la presentación oficial de Noto y el 29 de enero se dará inicio a la pretemporada. El objetivo es que la mayor parte del plantel esté completa para los primeros días de febrero.