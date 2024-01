Después de una insólita derrota, Xavi dejará Barcelona

No va más. Xavi Hernández anunció que dejará de ser el técnico de Barcelona cuando termine la temporada actual. Foto: EFE

Barcelona no pasa un buen momento, y luego de la derrota increíble a manos de Villarreal por La Liga, su realidad futbolística recibió otro sacudón: Xavi Hernández comunicó en la conferencia de prensa post partido que dejará de ser el entrenador culé una vez que finalice la actual temporada.

La noticia la dio el propio entrenador luego de la derrota del Barça como local en el día de hoy, en un partido que arrancó perdiendo 0-2, pudo dar vuelta 3-2 faltando veinte minutos y el Villarreal se lo empató a seis minutos del final y se lo terminó ganando por 5-3 en tiempo de descuento. Ni bien llegó a la conferencia y antes de recibir preguntas expresó: "Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir que siga así".

Xavi Hernández anuncia que el 30 de junio dejará de ser entrenador del FC Barcelona: “Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culer no puedo permitir esta situación” pic.twitter.com/yQKF0KmpVw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 27, 2024

"Era encontrar el momento, pero lo tenía decidido de hace tiempo. La decisión es irrevocable", comentó Xavi sobre esta sorpresiva renuncia. Además, agregó: "Creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, por el bien de los jugadores, creo que ellos se liberarán. Jugamos con mucha tensión. Daré lo mejor de mí estos últimos cuatro meses que quedan", fue parte de la explicación de su marcha.

Tras la increíble derrota de hoy, el entrenador culé habría ido rápidamente al vestuario del estadio Olímpico de Montjuic para reunirse con Joan Laporta, presidente del Barcelona. Minutos después, habló ante los medios y dio un anuncio que, si bien sorprende, algunos medios españoles vaticinaban por el mal desempeño del equipo en los últimos partidos, incluida la eliminación en Copa del Rey ante Athletic Bilbao en la semana.

Xavi asumió en noviembre de 2021 y, al irse en junio, no completará el tercero al frente del Barça, que además de la mencionada eliminación en Copa del Rey está a ocho puntos del Real Madrid en La Liga y viene de ser goleado en la Supercopa por el Merengue. El ex compañero de Lionel Messi y multicampeón con el equipo culé romperá el contrato que tenía hasta 2025, y hasta ahora cosecha el título de liga española de la temporada pasada y una Supercopa de España.