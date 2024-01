Que se sabe de la salud de Ezequiel "Pocho" Lavezzi

El ex jugador de la Selección Argentina de fútbol, Ezequiel Lavezzi volvió a ser noticia este fin de semana, en medio de una ola de rumores sobre su salud. Fue su hijo, Tomás, quien se encargó de sembrar algo de calma con un posteo en sus redes sociales cuando se hablaba de una nueva crisis y una internación en terapia intensiva: “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tienen ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”. Aunque, desde la familia, hijos y hermanos sobre todo, se han encargado de que no se "ventile" el estado real, con posteos y comentarios, con más intención de bajar los decibeles que comentar la verdadera situación.

Según informó el canal de cable de noticias TN, el ex delantero, de 38 años, había sido ingresado en la Clínica Zabala en el barrio de Belgrano, acompañado de su familia. Pero luego dejó el establecimiento. “Pocho Lavezzi, trasladado a un clínica especializada en salud mental en Boedo. Le firmó un consentimiento a su familia para ser internado y hacer un tratamiento”, amplió el periodista Pablo Gravellone, en el mismo sentido de lo que señaló el heredero del ex punta de Estudiantes de Caseros, San Lorenzo San Lorenzo de Almagro, Napoli de Italia y PSG de Francia.

Sería la Clínica Dharma, especializada en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental”, aunque no hubo detalles oficiales respecto de cuál es el problema que atraviesa el ex futbolista, subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014 y dos veces finalista de la Copa América, que venía de protagonizar otro hecho confuso hace apenas 20 días. El 20 de diciembre arribó al Sanatorio Cantegril acompañado de su novia para ser atendido luego de un incidente en una fiesta. Las primeras versiones que circularon sobre el hecho indicaban que se habría sufrido una lesión, producto de una puñalada, pero Lavezzi indicó que se cortó tras una caída. Paola Hernández, oficial de la Jefatura de la Policía de Maldonado, informó que el exjugador fue asistido en José Ignacio a las 5 de la mañana: “Él mismo contó a la Policía que cuando se acostó sintió un dolor y se constató que tenía fractura de omóplato”.

Cuando llegó la emergencia móvil al lugar, constató que Lavezzi estaba fracturado, por eso terminó siendo trasladado al Cantegril. “El día 20 diciembre próximo hora 05:00 concurre móvil policial a Arenas de José Ignacio, Jurisdicción de seccional donde solicitan apoyo a La Emergencia. Al arribo del móvil se encontraba víctima Ezequiel Iván Lavezzi el cual se encontraba lesionado siendo atendido por móvil de la Emergencia Dr. Agustini el cual diagnostica fractura de omóplato trasladándolo a Sanatorio Cantegril. Se desconoce al momento cómo se realizó la lesión, el mismo se encontraba en una fiesta”, rubricó entonces el parte policial emitido por la Jefatura de Maldonado. Horas después, viajó a la Argentina para continuar aquí con la recuperación.

Hace una semana, Lavezzi reapareció públicamente en un video con Dany Ale, el peluquero oficial de la selección argentina, que suele viajar con la delegación en cada gran evento. Allí se mostró sin ataduras y de buen humor. “Estás cheto ahí”, se escucha que le dice detrás de cámara el estilista. “Sí, pero bueno. Acá estamos. Hago flequillito, mirá”, le responde el Pocho.

Hoy el foco vuelve a estar puesto en su salud y su entorno busca blindarlo para que pueda llevar adelante el tratamiento sin los focos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.