Colapinto mostró su nuevo Williams: homenaje a Reutemann y diseño "de Boquita"

Ya con la mente puesta en el GP de México del próximo fin de semana, Franco Colapinto protagonizó un divertido momento mostrando el nuevo diseño de su Williams, con el que correrá en su quinta carrera en Fórmula 1, expresando nuevamente su fanatismo por Boca. El argentino de 21 años también usará este fin de semana un casco que homenajea a Carlos Reutemann, máximo exponente nacional en la categoría.

El piloto de solo 21 años vio el diseño de su monoplaza durante una conferencia de prensa en México y rápidamente comentó sacando su lado futbolero: “Es de Boquita", expresó con el carisma que lo caracteriza. Aunque inmediatamente abrió el paraguas por si había algún susceptible: "Acá debe haber muchos que no son de Boca, pero no se enojen”. No es la primera vez que Colapinto expresa su fanatismo por el Xeneize: lo había hecho en su primera aparición en un Fan Zone de Fórmula 1, gritando “Boca, Boca” al ver entre el público gente con alguna prenda del club.

#F1 | Franco hablando del Williams con el que correrá este fin de semana en México: “Es de Boca, es de Boquita” uD83DuDE05



[uD83DuDCF9@ricardocarino] pic.twitter.com/Xxi4QyMosY — Colapinto Info uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Colapinto43) October 24, 2024

Durante el GP de México, el Williams del pilarense tendrá unos detalles en amarillo en su parte trasera. Esto tiene que ver con Mercado Libre, uno de los sponsors del piloto argentino, que en su quinta competencia en la máxima categoría buscará seguir dando que hablar tras una muy buena actuación saliendo 10° y logrando puntos en el GP de Estados Unidos.

El casco homenaje a Reutemann

Colapinto anunció también su decisión de homenajear a al mítico piloto argentino en su casco. El mismo tendrá los emblemáticos colores azul, blanco y amarillo, y con el detalle de la bandera argentina a un costado del visor, como era el que usaba el piloto santafesino en su época.

uD83DuDC4F HERMOSO HOMENAJE DE FRANCO



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 En el #MexicanGP y el #BrazilGP, Colapinto usará este casco para recordar al LOLE REUTEMANN



uD83DuDCF9 @FranColapinto pic.twitter.com/V9HZ4gpNAf — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2024

"El homenaje de Colapinto siento que es muy humilde y a su vez inmenso y visible", se expresó al respecto la ex mujer del corredor, Verónica Ghio. Además, contó que planea ir a Brasil para ver al piloto argentino. "Me llamó mi sobrino emocionado y me dice 'Tenemos que ir a Rio de Janeiro, porque Colapinto va a correr con el casco de Carlos'". Reutemann, que corrió durante 11 años en Fórmula 1 y consiguió 12 victorias en la categoría, falleció el 7 de julio de 2021, a los 79 años.