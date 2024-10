Qué tiene Acuña y cuándo volvería a jugar con River

No estará. El Huevo Acuña tiene una lesión en el isquiotibial y se perderá la convocatoria con Argentina. Además, corre riesgo su presencia en la ida de Copa Libertadores con River.

Después del accidentado 0-0 que River sacó en su visita a Platense por la Liga Profesional, la principal novedad fue que el neuquino Marcos Acuña se retiró con una lesión muscular que lo bajó de la convocatoria a la Selección Argentina. Con esa noticia consumada, en el Millonario prenden velas para que el lateral de 32 años pueda estar disponible para la serie de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Lo cierto es que, ya realizados los estudios, el panorama no es tan alentador: Acuña tiene una distensión en el isquiotibial izquierdo que le tomará entre 10 y 15 días de recuperación. Esto significa a priori que River no lo tendría a disposición para jugar la ida en Brasil ante el Galo, aunque va hacer el esfuerzo por llegar. El zapaleño, que dejó la cancha en el entretiempo del duelo ante Platense, estará en la mini pretemporada que Marcelo Gallardo planea para el plantel en esta fecha FIFA, pero no trabajará a la par de sus compañeros.

uD83DuDEA8 #River



Acuña: Leve distensión en el isquiotibial izquierdo. Entre 10 y 15 días de recuperación — Maximiliano Grillo uD83DuDC9AuD83DuDC9C (@maxigrillo) October 7, 2024

"El partido fue accidentado para nosotros desde el punto de vista futbolístico ya que sufrimos algunas molestias con Acuña que tiene una fuerte contractura, Bustos lo mismo y con Pezzella, que sufrió un golpe, tuvo que ser atendido y está un poco aturdido. Tuvimos que hacer 3 cambios por esto y vamos a ver cómo se recuperan", había dicho ayer el Muñeco sobre los tres "caídos". Por lo pronto, Acuña se pierde una vez más una convocatoria con Argentina y deberá centrarse en su recuperación para el choque de Copa Libertadores.

Cómo están Bustos y Pezzella

Respecto de los otros lesionados que River tuvo en el empate ante Platense, las situaciones son diferentes. En el caso de Fabricio Bustos, que salió junto a Acuña en el entretiempo, aún no se conoce si tiene una lesión o no, como sí ocurrió con el Huevo, pero el primer diagnóstico indicó una molestia en el gemelo derecho que también podría poner en riesgo su participación en los próximos compromisos.

Por el lado de Germán Pezzella, el central tiene una microfractura en uno de los huesos cercanos al oído. Esta lesión no es de gravedad alguna tanto así que viajará para sumarse a la concentración de la Selección Argentina en Miami y, por ende, no habrá dudas sobre su disponibilidad para Gallardo una vez que retorne al plantel de River.