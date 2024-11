Deportivo Riestra y el debut "express" de un streamer: quién es Spreen y por qué jugó hoy

En su constante búsqueda de notoriedad dentro de la agenda del fútbol argentino, Deportivo Riestra vuelve a ser noticia por sus extravagancias. Spreen, el streamer más visto de la Argentina que fue incluido en el plantel del Malevo hace unos meses, hizo un insólito debut oficial en Primera esta tarde ante Vélez. La figura de la plataforma virtual fue titular pero salió sustituido al minuto de juego, en otra acción insólita del club del Bajo Flores.

Así fue partido de SPREEN en su debut con Deportivo Riestra ante Vélez



Cristian Fabbiani decidió que en la tarde de hoy y frente al puntero de la Liga Profesional, el streamer Iván Buhajeruk realice su debut profesional como futbolista. El entrenador ya había manifestado su permeabilidad a las maniobras marketineras del club cuando fue consultado previamente por la inclusión de Spreen en el plantel: "Yo solo sé que Iván vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces que venga", manifestó anteriormente, en referencia a Speed, la marca de la que es dueño Victor Stinfale, presidente del club.

Cabe recordar que Buharejuk no hizo inferiores en ningún club y no tenía la ambición de convertirse en futbolista hasta que llegó la propuesta de Riestra. El streamer cuenta con más de 30 millones de adeptos entre todas sus plataformas sociales (X, Instagram, YouTube y Twitch) y el Malevo entendió que era una buena oportunidad de "publicitarse". Evidentemente Fabbiani no lo considera futbolísticamente, ya que mandó a hacer una falta para interrumpir el juego y cambiarlo antes de que siquiera pudiera tocar una pelota.

Luego de otras excentricidades como hacer debutar a un adolescente de 14 años para marcar el récord del futbolista más joven en llegar a Primera (nunca volvió a jugar con el equipo) o subir videos del plantel entrenando a las 3 de la mañana durante la pretemporada, el club del Bajo Flores sigue desafiando los límites de la seriedad en el fútbol argentino.