Alta Barda, el gran dominador del hockey provincial

El elenco sub 19 consiguió el Torneo Neuquino, y el Regional Patagónico en 7 dìas .

Los calendarios anuales están llegando a su fin en este 2024, y el Hockey provincial dejó el escenario pintado de verde y amarillo de la mano de Alta Barda, que el fin de semana consiguió quedarse con el Regional de Clubes Sub 19 disputado en Trelew, sumando este importante logro a los cinco títulos que consiguió en el torneo provincial, que van desde inferiores a primera división.

Hace una semana, culminó en cancha de agua de la Federación Neuquina, el torneo local para todas sus categorías, donde el club del alto capitalino consiguió quedarse con el título en Sub 14, Sub 16, Sub 19, y festejó en primera damas y caballeros.

El último fin de semana en Trelew se desarrolló el Regional de Clubes Patagónicos sub 19, donde las verdeamarela se adjudicaron la competencia de forma invicta y con 100% de eficacia. En la final superó a Patoruzu con un contundente 8-2, marcando un total de 21 goles, y recibió apenas tres.

Entre sus filas aparece la joven promesa Alexia Adem, goleadora Sub 16 de la competencia con 12 tantos (hizo 6 en la final) y que está siendo seguida muy de cerca por parte de la Confederación Argentina, para los diferentes campus nacionales a nivel Selección.

En caballeros, logró quedarse con el título en el integración y el neuquino.

Cabe resaltar que en el resto de las competencias Regional A, Alta Barda también hizo podio en Sub 16 disputado en La Pampa, mientras que en primera también quedaron terceras, en el torneo jugado en Neuquén.

La evolución del hockey provincial va de la mano con la llegada de la cancha de agua que está ubicada en Ciudad Deportiva, donde todos los clubes de la provincia tienen su turno para realizar los entrenamientos con todas las categorías. Sumando a ello, Neuquén se volvió sede del centro de captación patagónico por parte de la CAP, donde se realizan campus con integrantes de la selección nacional.