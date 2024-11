Defensas bajas: River irá a Mendoza sin tres de sus titulares en esa zona

El receso de la fecha FIFA será de puro trabajo para River, que mientras espera por su duelo ante Indepenediente Rivadavia el jueves 21 de noviembre ya piensa en cómo resolver las ausencias que tendrá para ese partido. Marcelo Gallardo no contará con Germán Pezzella y Marcos Acuña, lesionados, ni con Paulo Díaz, afectado a la selección chilena, y deberá determinar quiénes conforman la linea defensiva en el encuentro en Mendoza.

El central argentino, que padece una lesión en el gemelo, desde hace casi tres semanas, tampoco será de la partida ante la Lepra y su reemplazante seguirá siendo Leandro González Pires. No obstante, las otras dos ausencias le complican la vida a Gallardo: no puede contar con Enzo Díaz, operado de una hernia inguinal, para reemplazar a Acuña, y no definió aún quién sería el otro zaguero que reemplace a Paulo Díaz.

Paulo Díaz, una de las importantes bajas en River

Las opciones para el Muñeco serían tres para dos lugares: Daniel Zabala, Federico Gattoni y Ramiro Funes Mori. El primero, central de origen, podría ocupar el puesto del Huevo como un lateral zurdo improvisado, en tanto que los otros dos se disputarían un lugar para reemplazar al chileno en el centro de la defensa. Los tres serán evaluados a fondo en estos días y el DT confirmará si son de la partida o no ante Independiente Rivadavia.

Las otras bajas de River

Además de Pezzella, Acuña y Paulo Díaz, el Millonario tampoco podrá contar con otros convocados a las distintas selecciones. Nicolás Fonseca fue citado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya y tampoco regresará a tiempo para el 21 de noviembre, en tanto que los juveniles Claudio Echeverri, Agustín Ruberto, Franco Mastantuono, Jeremías Martinet y Santiago Lencina estarán con la Selección Argentina Sub-20 y tampoco podrán estar con el plantel de Gallardo la semana que viene.