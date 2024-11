Lionel Scaloni reconoció a Paraguay y evitó opinar del árbitro Daronco: "Mejor no digo nada"

Luego de la tercera derrota de la Selección Argentina en lo que va de las Eliminatorias, el que habló en conferencia de prensa fue Lionel Scaloni, que reconoció la victoria de Paraguay, pero a la vez aceptó, sin mencionarlo, haber quedado disconforme con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, que omitió la expulsión por doble amarilla de Omar Alderete en el primer tiempo, quien justamente fue el autor del 2-1 definitivo en el complemento.

Sobre el encuentro, el Gringo fue al grano y reconoció la victoria local: "Paraguay ganó bien. No tenemos objeción para el resultado, hay que felicitarlos porque hicieron su partido". No obstante, cuando le preguntaron por el arbitraje, prefirió no opinar, aunque se lo vio molesto: "Vine pensando un montón de cosas, pero mejor no digo nada. Prefiero no decir nada para que no suene a excusa. Ya está, ya pasó y todos vimos lo que pasó en la cancha, aunque no tiene que ver la victoria de Paraguay".

Ante la consulta de si los entrenadores argentinos le "encontraron el antídoto" a la albiceleste (en referencia a sus derrotas contra Marcelo Bielsa, Néstor Lorenzo y Gustavo Alfaro), Scaloni evitó responder pero reconoció el esfuerzo de su equipo en el Defensores del Chaco: "No sabría decirte eso, la verdad. Lo que sí sé es que el equipo siempre intenta y da la cara en los partidos. Los jugadores no dan una pelota por perdida. Después analizaremos qué se puede hacer mejor", expresó.

Por último, al ser consultado por el impacto de la salida de Cristian Romero y el ingreso de Leonardo Balerdi, el DT volvió a respaldar a los suyos: "No estoy acá para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Estamos para darle para adelante y brindarle confianza a muchos chicos que son nuevos", conluyó.