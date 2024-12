Gimnasia de Mendoza y San Martín (SJ) son finalistas y van por el segundo ascenso

El segundo ascenso a la Liga Profesional está cada vez más cerca de conocerse luego de que Gimnasia de Mendoza y San Martín de San Juan se convirtieran en los finalistas del Reducido de la Primera Nacional. El Lobo eliminó a San Martín de Tucumán con una gran victoria 1-0 en La Ciudadela, mientras que el Verdinegro hizo valer la ventaja deportiva al ganarle a Nueva Chicago por el mismo marcador después de caer 2-1 en Mataderos.

El Lobo sorprendió en Tucumán

Luego del 0-0 en Mendoza, el candidato a ser finalista más que nunca era San Martín (T), mejor equipo en la temporada regular con 81 puntos y con el plus de la ventaja deportiva. No obstante, el goleador Luis Silba iba a aparecer para el tanto de la victoria del cuadro cuyano. A los 24 minutos del primer tiempo el Tanque apareció por el centro del área para transformar en gol la asistencia de cabeza de Gastón Espósito y amargar al Santo, que no pudo quebrar la resistencia mendocina y de esta forma, perdiendo apenas su segundo encuentro de local en la campaña, se quedará un año más en la Primera Nacional.

El Verdinegro, con lo justo

San Martín (SJ) se llevó el segundo boleto a la final del Reducido dejando afuera a un grande de la categoría como Chicago, que se había impuesto 2-1 en la ida. Los sanjuaninos golpearon con el tanto de cabeza de Ezequiel Montagna y luego trataron de enfriar el partido durante todo el segundo tiempo ante un Torito que empujó hasta el final pero no pudo conseguir el tanto que lo llevara al duelo definitivo. Fue 1-0 y pase por ventaja deportiva (terminó mejor ubicado en la "general" de los clasificados) para el Verdinegro, que buscará un nuevo retorno a Primera luego de su descenso en 2019.

El pase a la final no estuvo exento de polémica, eso sí. Unos minutos antes del 1-0 local, todo Chicago reclamó gol en una jugada en la que al arquero Matías Borgogno casi se le mete un centro de Evelio Cardozo y alcanza a manotear la pelota sobre la línea. Nii el línea ni el árbitro Fernando Echenique convalidaron la acción y la jugada continuó. En el Torito todavía dura la bronca por esta jugada y por el arbitraje en general, pero lo cierto es que deberán esperar otro año más en la Primera Nacional.