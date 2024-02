En un video, Messi explicó por qué no jugó en Hong Kong

Mientras se prepara para comenzar la nueva temporada de la MLS esta semana, Lionel Messi contestó a la polémica generada por su ausencia en el amistoso que el Inter Miami jugó en Hong Kong durante la gira de pretemporada. En ese duelo, que Las Garzas ganaron por 4-1, el capitán de la Selección Argentina no estuvo presente y eso generó un gran descontento de los aficionados que pagaron su entrada para verlo.

En un video que se filtró en la red social Weibo, Messi desmintió que su ausencia se debiera a cuestiones políticas: "He preferido hacer este video para dar la explicación que es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y otras cosas que no tienen nada que ver", fue el comienzo del mensaje del '10'.

"Como dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia Saudita lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor", explicó sobre su ausencia. Además, contó que buscó llegar al partido hasta último momento: "Intenté entrenar y hacer un esfuerzo por la gente que había. De hecho estuve en el clinic después con los chicos. Hice lo que pude, pero no pude jugar porque sentía molestias y tenía riesgo de que fuera peor".

Tras su ausencia en Hong Kong, los más de 40 mil fanáticos presentes expresaron su malestar por no ver del astro argentino. Si bien Lionel había explicado previamente por qué se perdió el duelo hace unos días en la conferencia de prensa que él mismo menciona, reforzó la explicación para evitar malos entendidos. "Un saludo a toda la gente de China que siempre me trataron tan bien. Espero que nos podamos volver a ver pronto", se despidió el rosarino en el video.

Recordemos que Messi no disputó ningún partido de la gira de Inter Miami en su totalidad y que, tras el duelo en Arabia Saudita ante Al Hilal donde sufrió la molestia en el aductor, sólo disputó 7 minutos del siguiente cotejo ante Al-Nassr (su equipo cayó 0-6 y él no pudo reencontrarse con Cristiano Ronaldo, también ausente por lesión). Este miércoles es el debut de Las Garzas en la MLS frente a Real Salt Lake, y, si bien se espera que Lionel sea titular, no es una certeza que juegue los 90 minutos.