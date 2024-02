Formalizó Schlieper y se fue de Deportes

El Gobierno sufrió un nuevo cimbronazo en la conformación de su equipo de trabajo: Ricardo Schlieper anunció que dejará su cargo como subsecretario de Deportes de la Nación. La decisión es consecuencia directa de la designación de Daniel Scioli como nuevo secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Ricardo Schlieper, quien trabajaba como representante de futbolistas y también fue periodista deportivo, había sido elegido para ser el nuevo Subsecretario de Deportes de la Nación. El representante, entre otros de Juan Antonio Pizzi y el campeón del mundo Nicolás Tagliafico, estuvo apenas un mes en funciones.

Muy allegado al ex presidente de la nación Mauricio Macri, que en tiempos al frente de Boca Juniors, el ahora ex funcionario llevó a varios jugadores a la entidad Xeneize. En su momento, se manejaron en fuentes opositoras en la institución, las versiones que había una estrecha relación entre ambos. Su llegada al gobierno de Javier Milei, habría sido por una recomendación del ex titular auriazul.

“Comunico por este medio que presente la renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación”, expresó el ahora exfuncionario en sus redes sociales.

Y agregó: “Ante la designación de Daniel Scioli en un cargo del cual iba a depender, tomé la decisión personal de alejarme para darle la libertad de elegir su gente. Le agradezco al presidente Javier Milei el honrarme con el cargo y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión”.

El ahora ex funcionario Ricardo Schlieper renunció a su cargo y lo comunicó por redes sociales

Teniendo en cuenta que apenas hace 48 horas, Schliepper formaba parte de la mesa que presentó la serie de Copa Davis de Argentina ante Kazajistán, en la localidad santafesina de Rosario, la decisión del funcionario a renunciar a sus funciones resulta sorpresiva.