Lautaro destacó en la jornada de argentinos en Europa

En una tarde con muchos argentinos involucrados en las competencias europeas, una vez más Lautaro Martínez estuvo en la primera plana. El delantero de la Selección Argentina marcó un gran gol en la victoria de su Inter, que se establece en la cima de la Serie A, frente a Atalanta por la jornada pendiente de la liga italiana. A pesar de también fallar un penal (que fue convertido en el rebote por Federico Dimarco), el Toro continúa comandando la tabla de goleadores de la liga con 23 goles en 24 encuentros.

Martínez estuvo desde el arranque capitaneando a Inter y, además de su gol, el bahiense participó en el tanto del 1-0 del Neroazzurro, ya que puso la pelota profunda que terminó en el gol de Matteo Darmian. El atacante de la Selección Argentina tuvo un primer tiempo inspirado, con un pase gol que el propio Darmian no pudo concretar y una gran chance con un remate de afuera que se estrelló en el travesaño antes de su tanto.

Corría el tiempo de descuento de la parte inicial cuando Lautaro recibió en la medialuna del área y, tras girarse hacia su izquierda, sacó un zurdazo violentísimo e inatajable para el arquero Marco Carnesecchi. Fue el tanto 23 del argentino en Serie A, que comanda la carrera al Capocannoniere con comodidad.

¡PERO QUÉ LOCURA, TORO! ¡GOLAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ! Qué zurdazo para el 2-0 de Inter en la #SerieAxESPN.



uD83DuDCFA Mirá la #SerieA por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Zw4dQaIE49 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2024

La mala para el argentino llegó en el segundo tiempo: tras un penal sancionado a los 7 minutos del complemento, el goleador se hizo cargo del cobro, pero Carnesecchi le detuvo el tiro. Pero para la fortuna del ex Racing Club de Avellaneda y todo Inter, su compañero Federico Dimarco capturó el rebote y anotó el 3-0 del Neroazzurro. Más tarde el argentino salió reemplazado y dejó su lugar al chileno Alexis Sánchez, que asistió a Davide Frattesi en el 4-0 final del líder de la Serie A. En el perdedor no vieron acción y se quedaron en el banco de suplentes,el arquero Juan Musso y el zaguero ex San Lorenzo de Almagro, José Luis Palomino.

Por otro lado, también hubo argentinos involucrados en la jornada de FA Cup en Inglaterra. En el Chelsea de Mauricio Pochettino estuvo Enzo Fernández, fundamental en la agónica victoria de su equipo como local ante Leeds United. El duelo iba 2-2 cuando el argentino agarró la pelota en tiempo de descuento y metió un gran pase entre líneas para Conor Gallagher, que con una buena definición puso el 3-2 para enviar a los Blues a cuartos de final.

¡¡ASISTENCIA DE ENZO Y GOL AGÓNICO DE GALLAGHER PARA EL 3-2 DE CHELSEA!!



uD83DuDCFA Mirá la FA Cup en #StarPlusLA pic.twitter.com/qKcJKcQ6t4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2024

Además, la victoria de Manchester United 1-0 ante Nottingham Forest tuvo como titular Alejandro Garnacho en los Diablos Rojos todo el partido, mientras que Facundo Buonanotte jugó 70 minutos para un Brighton que cayó 1 a 0 ante Wolverhampton, donde el ex Boca Juniors, Valentín Barco hizo su debut con las Gaviotas, ingresando los últimos 10 minutos del partido. En tanto, en la victoria del Liverpool 3 a 0 sobre Southampton, en el arranque del segundo tiempo ingreso otro campeón del mundo en Qatar, el volante Alexis Mac Allister.

Volviendo al fútbol italiano, otro de los que vio minutos en cancha fue Gio Simeone, el hijo mayor de Diego "El Cholo", en la goleada como visitante del Nápoli 6 a 1 sobre el Sassuolo.