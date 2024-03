Con cambios, Argentina se enfrenta a Costa Rica

La Selección Argentina cierra la doble fecha FIFA hoy martes desde las 23.50 ante Costa Rica en el Memorial Coliseum, de Los Ángeles. Lionel Scaloni dispondrá de varios cambios con relación al equipo que superó a El Salvador donde habrá debutantes en el 11 inicial.

En los últimos partidos previos a dar la lista para la Copa América, el CT de la selección Argentina sigue probando jugadores para terminar de cerrar la nómina, y el cotejo ante Costa Rica puede ser una buena medida para varias de las caras nuevas. Uno de ellos es Walter Benítez, arquero del PSV de Holanda quien iría bajo los tres palos por Emiliano Martínez.

En defensa volvería Nahuel Molina por derecha y Germán Pezzella ocuparía la zaga central en lugar de Romero, y junto a Otamendi. En el mediocampo ingresará junto a Enzo Fernández y Lo Celso el mediocampista del Liverpool Alexis Mc Allister.

El ataque también tendrá modificaciones; Ángel Di María usará la cinta de Capitán, será acompañado por el debut como titular de Alejandro Garnacho y el retorno en el ataque de Julián Álvarez.

Por su parte, el combinado que conduce Gustavo Alfaro viene de vencer 3-1 a Honduras, por los play off de la Liga de Naciones Concacaf, resultado que lo clasificó a la Copa América. El ex DT de Ecuador aún no confirmó los 11 pero se especula que pondría lo mejor que tiene para medirse con el campeón del mundo.

Será el séptimo duelo entre ambos seleccionados. Argentina ganó 4, hubo dos empates, mientras que Costa Rica no ganó en el historial.