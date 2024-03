Cuti Romero se postuló para jugar los Juegos Olímpicos: "Si Masche quiere, estoy disponible"

Tras lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, la lista de campeones del mundo interesados por integrar la Selección Argentina Sub-23 como mayores de edad sigue creciendo. Esta vez fue Cristian Romero el que manifestó su deseo y se puso a disposición de Javier Mascherano para la cita olímpica.

Ante la consulta, Cuti expresó en una nota con TyC Sports sus ganas de integrar el plantel albiceleste que competirá en los Juegos Olímpicos: "Nunca pude estar en unos Juegos Olímpicos y me encantaría. En todo lo que sea para la Selección Argentina me encantaría estar. No depende de mí, pero si Masche quiere llevarme obviamente que estoy disponible".

El central, que viene de abrir el marcador para la Selección Argentina en el 3-0 ante El Salvador del pasado viernes, se suma a otros que han manifestado sus ganas de estar en París 2024 como Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul, que hace unos días también dejaron una puerta abierta a la chance de integrar el equipo conducido por Mascherano.

La Selección Sub-23, al igual que la Mayor, también jugó el pasado viernes y venció 4-2 a México en el primero de los amistosos ante este elenco (jugará el segundo este lunes a las 23hs) con goles de Matías Soulé, Thiago Almada y Lucas Beltrán (2). Pensando en los "refuerzos" de la Scaloneta de cara a París 2024, y si bien dependerá de la voluntad de sus clubes, Mascherano tendrá una importante lista de opciones para el plantel que viajará a la cita olímpica.