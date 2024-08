Preocupación en Boca: Cavani no llega ante Cruzeiro

A un día de la revancha de Copa Sudamericana, una de las peores noticias posibles encendió alarmas en Boca: Edinson Cavani se perderá el duelo ante Cruzeiro por una distensión en el sóleo. El uruguayo salió antes de que terminara el entrenamiento de hoy por una molestia muscular. Finalmente, luego de una reunión entre Diego Martínez y su cuerpo técnico con los médicos del club, se supo que el Matador tiene una lesión muscular y no podrá jugar mañana en Belo Horizonte.

Cavani no había jugado el partido de Liga Profesional ante San Lorenzo por precaución debido a que terminó con una molestia muscular frente a Cruzeiro en la Bombonera. Pese a administrar minutos, la práctica de hoy complicó el panorama del uruguayo. Sólo resta saber si el atacante acompaña al equipo o si se queda en Buenos Aires afrontando su recuperación pensando en la importante seguidilla de partidos que Boca tiene por delante.

Los partidos del Xeneize de acá a fin de mes

La lesión de Cavani es inoportuna no solamente por no contarlo para la revancha ante Cruzeiro, sino porque Martínez podría no tenerlo para los compromisos previos a la fecha FIFA. La seguidilla comienza mañana por Copa Sudamericana, y luego serán otros tres partidos en nueve días. El próximo lunes Boca visitará a Estudiantes por Liga Profesional, en tanto que el próximo rival (aún con fecha a confirmar) será Talleres por los octavos de final de Copa Argentina. El raid de encuentros finalizará el sábado 31 de agosto cuando el club de La Ribera reciba a Rosario Central. ¿Podrá llegar el Matador?