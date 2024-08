Batalla rechazó a San Lorenzo y se va a España

No volverá. Batalla, que parecía cerca de un retorno a San Lorenzo, finalmente jugará en el Rayo Vallecano de España.

Cuando todo parecía dado para que San Lorenzo volviera a tener en sus filas a Augusto Batalla, finalmente el arquero optó por seguir otro camino. Pese a la oferta del Ciclón a River para comprarle el pase, el destino del guardameta de 28 años será Rayo Vallecano, donde llegará cedido sin cargo ni opción de compra para materializar de esta forma su segunda experiencia en el fútbol español.

En San Lorenzo había optimismo en cuanto al retorno de un Batalla que era la opción principal para reforzar el arco, en donde Facundo Altamirano no pasa el mejor momento y fue reemplazado el pasado martes por Gastón Gómez. Desde el cuadro azulgrana aseguran haberle hecho a River una oferta para comprar el pase del arquero por 1.5 millones de dólares y un contrato por tres años. No obstante, desde el círculo del futbolista desmienten la existencia de esa oferta y aseguran que la situación no pasó nunca de las charlas entre las partes a un ofrecimiento formal.

De esta manera, Batalla se embarca por segunda vez en su carrera a España, donde ya vistió los colores del Granada en 2023. Jugó 17 partidos en los que recibió 28 goles y su equipo no pudo evitar el descenso. Esta vez, tanto el arquero como el Rayo Vallecano, que evitó con lo justo descender la pasada campaña, esperan correr con mejor suerte.