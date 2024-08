Deportivo Rincón será local el domingo de Estudiantes de San Luis

En su mejor momento deportivo de la temporada Deportivo Rincón recibirá este domingo desde las 15 a Sportivo Estudiantes de San Luis en el marco de la sexta fecha de la Fase Revalida del Nonagonal del Torneo Federal A 2024 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para las instituciones indirectamente afiliadas el Consejo Federal.

Marcelo Alejandro Sanz de la Liga de Coronel Vidal será el árbitro principal, de la misma entidad lo acompañaran José Luis Orellana como asistentes uno y Carlos Daniel Gerez como cuarto colegiado, mientras que Facundo Héctor Alvez oficiará como segundo juez de línea de la Liga de General Madariaga.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por las radios de la corporación: AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1, FM Masters 105.5 de Cipolletti y FM Urbana 99.5 de Cinco Saltos.

El elenco que orienta el mendocino Juan Alejandro "Cachorro" Abaurre atraviesa el mejor momento deportivo de la temporada. Hace siete encuentros que no pierde, con cuatro victorias y tres empates y como hecho significativo hace 6 partidos que no recibe goles y mantiene el arco en cero. Ya mantuvo la categoría para el año venidero, tiene grandes posibilidades de acceder a la tercera fase del certamen, donde comenzarán los cruces de play off.

Por su parte, los puntanos de Sportivo Estudiantes de San Luis, que arrancaron complicados la Revalida, han sido quizás junto a los neuquinos, en una de las sorpresas. La llegada del entrenador Marcelo Fuentes (ex jugador de Alianza de Cutral Co en la década del 80 en el siglo pasado) fue fundamental. No perdieron, alcanzaron victorias importantes (como superar de visitante a Juventud Unida Universitario en el clásico provincial) se han alejado en forma ostensible de Ferro Carril Oeste de General Pico, los pampeanos casi condenados a perder la categoría y ahora tienen también como objetivo poder jugar la próxima instancia.

En tanto, Cipolletti visitará en Mendoza a San Martín desde las 15.45, invicto en "la era Gabriel Nasta", vienen se ganar en domingo pasado en La Visera 1 a 0 ante Huracán Las Heras con tanto del otamendino Laureano Tello. También se aleja de la zona del descenso, y quizás algo impensado hasta hace un par de semana, busca meterse entre los seis mejores del grupo que jugarán por el medio ascenso a la Primera Nacional.

Cuaterna santiagueña para el encuentro entre cuyanos y rionegrinos, árbitro: Francisco Martín Acosta, asistente 1, Luis Fernando Ortiz, asistente 2, Néstor Fabían Cáceres y cuarto árbitro: Williams Ricardo Abdala.