La mala racha de Boca en Brasil: cuántos partidos lleva sin ganar

uD83DuDCCAuD83CuDDE7uD83CuDDF7 Los últimos 9 partidos internacionales de BOCA en Brasil:



? 0-3 vs. Santos.

? 0-1 vs. Santos.

? 0-0 (1-3) vs. Atlético Mineiro.

? 0-2 vs. Corinthians.

? 0-0 vs. Corinthians.

? 1-1 (4-2) vs. Palmeiras.

? 1-2 vs. Fluminense.

? 2-4 vs. Fortaleza.

? 1-2 (4-5) vs.… pic.twitter.com/S3xdZkXZAC