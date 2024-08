El viral momento entre Colapinto y una periodista en la F1

Franco Colapinto vive un momento soñado con el debut en la Fórmula 1. El piloto argentino hizo hoy su clasificación en el Gran Premio de Italia donde quedó en el lugar 17. Previamente, el representante de Williams tuvo un momento divertido con la periodista y piloto Christine GZ, donde dejó en evidencia una de las famosas “virtudes” argentas.

No solo en la pista mostró ser rápido y encarador. Franco Colapinto tuvo el momento viral cuando en rueda de prensa se topó con Christine GZ, cronista y piloto de 31 años, donde no evitó sacar sus cualidades argentas.

“Estoy en las nuevos” comenzó el argentino, y luego contraatacó con un “Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos, me dijeron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

uD83CuDFCE NI LENTO NI PEREZOSO, FRANCO COLAPINTO LLEGÓ A LA FÓRMULA 1 Y YA PUSO QUINTA | uD83DuDC9E El piloto argentino @FranColapinto tuvo un momento divertido con la periodista y piloto Christine GZ y con una periodista brasileña.



— mejorinformado.com (@mejorinformado) August 30, 2024

Rápidamente la piloto de 31 años no se achicó y tiró “Vi muchas entrevistas tuya y dije 'Este chico me cae bien'”. El mano a mano divertido terminó cuando preguntó que “Uy no... Qué entrevista habrás visto, por favor”, por lo que la entrevistado cerró, para dar paso a las preguntas con un “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”.

El divertido momento tuvo un segundo capítulo hoy en la previa de los entrenamientos, cuando Christine GZ y el argentino se re encontraron. “la que me ligaste, le dije, y el solo contestó “Dije la verdad” después haremos una selfie para reventar las redes”.

Se está corriendo en el Autódromo de Monza, el Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto debuta en la Fórmula 1. En la primera práctica quedó 17. Desde las 12hs será la segunda.