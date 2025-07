Yanina Latorre cruzó a Marixa Balli por bajarse de la conducción de LAM: ‘Tenés un problema de…’

La interna entre las angelitas de LAM volvió a quedar expuesta tras un fuerte cruce en vivo entre Yanina Latorre y Marixa Balli. Todo comenzó cuando Balli reveló en el streaming de Ángel de Brito que se negó a ocupar el lugar de conductora del ciclo y apuntó sin filtro contra la producción del programa.

El conflicto se desató luego de que Ángel de Brito sufriera una lesión que le impidió estar al frente de LAM. La producción, ante la urgencia, pensó en Marixa Balli como reemplazo, pero finalmente eligió a Pepe Ochoa, lo que encendió la chispa de la discordia. Balli no dudó en expresar su malestar y hasta decidió abandonar el grupo de WhatsApp que comparten las panelistas.

En diálogo con de Brito, Marixa Balli explicó que no toleró el trato que recibió. “No quiero que me expliquen las cosas como si no supiera manejar un micrófono. Tengo trayectoria y me bajo de la conducción”, sentenció, dejando en claro que no se sintió valorada por el equipo detrás de cámaras.

La tensión llegó al piso cuando Yanina Latorre, sin pelos en la lengua, la enfrentó en pleno programa. “¿Por qué estás tan enojada?”, le preguntó filosa. Marixa Balli intentó restarle dramatismo al tema y aseguró que no se trataba de un enojo profundo, sino de una cuestión de respeto y formas.

Sin embargo, Yanina Latorre fue por más y le reprochó que no apoyó a Pepe Ochoa en su debut como conductor. “No remaste nada, te quedaste callada”, disparó, generando una respuesta inmediata de Marixa Balli, quien negó tajantemente la acusación y defendió su participación: “Sí remé, hablé cuando tenía que hablar”.

Pepe Ochoa también intervino para aclarar que pensó que Marixa no se sentía cómoda con los temas que se trataron, pero ella se justificó diciendo que a veces está en su “propio mundo” y que su malestar venía de otro lado.

El episodio encendió debates en redes sociales, donde muchos seguidores del programa apoyaron a Marixa Balli por plantarse ante la producción, mientras otros le dieron la razón a Yanina Latorre, considerando que la actitud de Balli no fue profesional. Entre idas y vueltas, lo cierto es que la tensión expone una vez más las internas que alimentan el éxito del ciclo de espectáculos.

El cruce dejó en evidencia que la convivencia entre las angelitas nunca está exenta de roces y que la decisión de Marixa Balli de dar un paso al costado como posible conductora no cayó bien en el equipo. Por ahora, la polémica promete seguir dando que hablar en LAM.