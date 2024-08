Qué opinan los pilotos argentinos del logro de Colapinto

Franco Colapinto fue convocado para correr en las próximas carreras del campeonato de Fórmula 1. El argentino de 21 años debuta este domingo en la carrera de Monza. Desde Gastón Mazzacane en 2001 que no hay pilotos nacionales en la máxima categoría.

El logro de haber llegado es histórico y generó la expectativa de los argentinos, especialmente de la comunidad del automovilismo. Es por eso que el programa especializado ‘Carburando’ charló con varios de los corredores que compiten en el país para que cuenten sus sensaciones de la noticia:

Ricardo Risatti: “Recontento, como todos. El ambiente del automovilismo hace rato que esperaba una noticia así. Muchos argentinos tuvimos la suerte de correr en Europa y llegar a probar un F1 pero esta noticia es como tocar el cielo con las manos. Si antes veíamos la F1 ahora vamos a estar todos prendidos al tele. Le deseo todo lo mejor a Franco, le toca en su mejor momento, con experiencia y en un equipo que está evolucionando. Creo que tiene un excelente compañero de equipo (Alexander Albon), una excelente posibilidad, espero que le vaya muy bien”.

Diego Ciantini: “Es una mezcla de orgullo como argentino y felicidad que llegue una oportunidad así, lo pone contento por el otro. Le diría a Franco que disfrute la posibilidad que se le está dando, después el resultado es anecdótico. El argentino es resultadista, pero en ese nivel, que lo disfrute. Ojalá sea la primera de muchos años y tengamos Franco para rato en la Fórmula 1. Si puedo en alguna carrera, lo iré a ver”.

Mauricio Lambiris: “Debe ser, en el ambiente del automovilismo, una de las noticias más importantes que tuvo Argentina en su historia. Volver a tener un piloto argentino en el máximo nivel mundial, con lo que eso significa. Estoy seguro que, como Franco, hubo varios que podían haber tenido la posibilidad, pero nacer en Argentina o Uruguay, países que no apoyan este deporte tiene un mérito doble. Sin lugar a dudas, Franco se merece la oportunidad. Siendo uruguayo, pero habiendo hecho toda mi carrera deportiva acá, es un orgullo enorme. Le deseo toda la suerte del mundo, ojalá que logre sus objetivos y deje la bandera de Argentina lo más alto posible”.

Juan B. De Benedictis: “Una alegría enorme, una satisfacción de poder tener un piloto representándonos en la Fórmula 1, después de tantos años. Siempre me gustó la categoría, pero no tener un argentino no me despertaba gran 'cosa'. Por ejemplo, la Indy Car nunca la miraba hasta que empezó a correr Agustín, la miré y me hice fanático de la categoría y ahora dejé de mirarla porque no corre. No sé si todos los argentinos toman dimensión de lo que es tener un representante en ese grupo selecto de veinte pilotos y con lo difícil que es para un argentino llegue. Ojalá que estas nueve fechas le vaya de la mejor manera y pueda tener continuidad”.