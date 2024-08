TC: Se confirmó a Martínez, Ortelli y Canapino para Buenos Aires

La fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires marcará el cierre de la Etapa Regular y se conocerán los 12 pilotos que empezarán a disputar la Copa de Oro que define al campeón 2024. Pero además de la relevancia deportiva de esta cita, se suman otros condimentos que le darán más atractivo a las 13..La ACTC oficializó la participación de Guillermo Ortelli y Omar Martínez compitiendo con un Chevrolet Camaro y un Ford Mustang, los modelos de nueva generación que se incorporaron al TC este año. Además, Agustín Canapino vuelve al TC en la cita porteña.

La noticia se conoció en la carrera pasada en San Juan, donde la ACTC invitó formalmente a los 2 históricos expilotos de la “máxima” a correr como invitados sobre autos de nueva generación. “Es como una aprobación a las nuevas carrocería”, dijo Ortelli ese fin de semana, sobre la propuesta para que vuelva a calzarse el casco y el buzo para conducir un Camaro. El de Salto se subió por última vez a un TC el 17 de abril de 2022 cuando tuvo su carrera despedida en Toay (La Pampa); en tanto, corrió en TC Pick Up hasta 2023.

“Los 2 ya estamos retirados, pero lo hablé con Guille y a mí me gustaría dar una vuelta en un auto de nueva generación, que es algo que no pensamos que se podía dar nunca”, sostuvo el Gurí Martínez ante SoloTC. El entrerriano, campeón de TC en 2004 y 2015, dejó la “máxima” el 10 de diciembre de 2017 en La Plata, pero el 22 de septiembre del 2019 tuvo su carrera despedida de local, en Paraná. Al igual que Ortelli, compitió hasta el año pasado en TC Pick Up.

El Canning Motorsport ya mostró los avances en el armando del Camaro 0km que conducirá -excepcionalmente- el 7 veces campeón de TC el fin de semana de Buenos Aires. El auto está en proceso de armado final y el plan es que Ortelli pueda probarlo la semana próxima en La Plata, antes de afrontar el fin de semana de carrera.

Mientras que en Paraná sigue en marcha la transformación del Ford Falcon, que usó Agustín Martínez hasta la competencia pasada en San Juan, en un Mustang. El Gurí tenía en su taller desde hace varios meses las chapas del nuevo modelo con la intención de armar un NG para su hijo, que desde la próxima fecha empezará a correr con un Toyota Camry para cumplir con el requisito reglamentario que aborda a los que ascienden a la “máxima”. En el caso de Martínez, llegará con lo justo al “Gálvez”.

Agustín Canapino volverá al TC en Buenos Aires

Por otro lado, se confirmó el fin de la participación de Agustín Canapino en IndyCar junto al Juncos Hollinger Racing y esto aceleró su retorno al TC, que ya estaba en marcha desde hace unos meses. De hecho, el Camaro que usará Ortelli es el que se estaba armando para el arrecifeño, que se iba a sumar a la categoría en un par de fechas. Para no romper el suceso marketinero de la participación de Ortelli y Martínez, "El Titán" correrá en el Coliseo porteño con una Chevy del Canning Motorsport. Y, desde San Luis, competirá con el Camaro.