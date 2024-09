Urcera apeló la sanción y no penaliza en el TC en Paraná

José Manuel Urcera apeló la sanción deportiva y económica que le aplicó la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC por la exclusión técnica que recibió en la anterior fecha en San Luis. De esta manera, al campeón de TC 2022 no le quitarán los tiempos de clasificación este fin de semana en Paraná y largará su serie en el puesto que le toque. Su caso pasará entonces al Tribunal de Apelaciones, quien determinará si levanta las sanciones o parte de ellas contra el piloto, las mantiene o las aumenta.

“Apelé esta semana. Fui notificado el martes de la sanción y creo que apelé el miércoles o jueves. Es una situación del equipo y de la organización. Me veo involucrado, obviamente, porque llegamos hasta acá trabajando todos en conjunto. El equipo asumiendo los errores que he cometido en pista y obviamente los bancos y los apoyos si cometen un error fuera de la pista. Lo que no considero que sea justo es que ese error que comete el equipo recaiga sobre mí. Entonces, obviamente me asesoré e hice el descargo correspondiente”, dijo Urcera al periodista Mauricio Mansilla en la transmisión de TV oficial, luego de marcar el mejor tiempo en los entrenamientos.

Urcera apeló y su sanción quedó en suspenso

"Manu" recibió una multa de 10 millones de pesos y la sanción de quita de tiempos en clasificación por lo que debía largar último en su serie en Paraná. La CAF tomó esta resolución luego de la escandalosa revisión técnica en la 11ª fecha en San Luis, donde Esteban Gini denunció a 4 pilotos para que revisen sus motores luego de la carrera, sospechando que estaban fuera de reglamentos. Entre ellos estaba Urcera, 2° en pista, pero su equipo, el Emanuel Moriatis Competición, se negó a abrir el multiválvulas para que fuera inspeccionado por la Técnica. Un caso inédito en las últimas décadas.

El piloto rionegrino, a su vez, remarcó que él no elige quién lo motoriza ni quién atiende su auto. “Yo tengo mi grupo de trabajo con el que reúno el presupuesto y contrato a un equipo para correr. Y el equipo es el encargado de definir el motorista, el ingeniero y demás. Y obviamente, además de definir eso, ellos son los que trabajan en el auto. Yo me ocupo de prepararme como piloto”, sostuvo sobre cómo es el esquema de trabajo con la estructura que conducen Emanuel Moriatis y Juan Cruz Aventin. ¿Seguirá Julián Adamo a cargo de los motos del Ford Mustang N°231?

Mientras que Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro), Federico Iribarne (Chevrolet Camaro) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), también fueron sancionados por la CAF con una multa, en sus casos de 5 millones de pesos, y les quitarán los tiempos de clasificación en Paraná, por lo que tendrán que largar últimos en su series.