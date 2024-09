Diego Martínez se refirió a su festejo y alejó las polémicas

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina luego de vencer a Talleres por penales, en un emocionante 8-7, en un duelo que tuvo a Diego Martínez, el entrenador xeneize, como protagonista de una emotiva escena. Tras el último penal errado por Guido Herrera, Martínez se desplomó en el césped y rompió en llanto, una imagen que rápidamente se viralizó y conmovió a los hinchas.

En zona mixta, el director técnico explicó su inesperada reacción. "Me mareé, me caí por eso. Se me nubló todo", confesó Martínez entre risas y emoción. El entrenador dejó claro que la tensión acumulada durante el partido fue un factor clave para su desplome. El pase a la siguiente ronda desató una oleada de emociones que lo superaron.

Un video compartido por TyC Sports muestra a Martínez tendido en el suelo mientras sollozaba, siendo consolado por su cuerpo técnico, quienes lo rodearon para felicitarlo por el logro. Con este triunfo, Boca aseguró su lugar entre los mejores ocho del torneo y deberá enfrentarse a Gimnasia de La Plata en la próxima fase.

El partido fue particularmente dramático. Talleres, dirigido por el "Cacique" Medina, tuvo dos oportunidades claras de sentenciar el encuentro desde los 12 pasos, pero tanto Kevin Mantilla como Franco Moyano fallaron sus remates, dejando a Boca en pie para llevarse la victoria.