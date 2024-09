Fassi subió la apuesta y ahora le apuntó a Tapia: "No jugués con Talleres"

El escándalo del sábado tras el duelo entre Talleres y Boca por Copa Argentina sigue dando tela para cortar. Después del testimonio de Andrés Merlos en contra de Andrés Fassi, el presidente de la 'T' dio una conferencia de prensa en donde fue más allá y le habló directamente a Claudio Tapia criticando abiertamente la gestión del fútbol argentino. El mandatario del club cordobés habló de "árbitros serviles" y expuso que el presidente de AFA se negó a recibirlo cuando él quiso acercarle propuestas.

Primero, Fassi se encargó de devolverle los dardos a Merlos, que lo denunció ayer por amenazas agravadas: "Nos lo designaron y es un árbitro que hace más de 3 años que viene dirigiente a Talleres y lo perjudica. No pedimos que nos den absolutamente nada, pero exigimos que no nos quiten", agregando además que no le tiene ningún "respeto profesional" al árbitro de 43 años.

El presidente de la 'T' disparó luego contra ciertos jueces que cree funcionales a los intereses de la cada madre del fútbol argentino: "Hay 4 o 5 árbitros serviles o abanderados que empañan el otro 85% de arbitraje argentino honesto que ha tenido destacadas actuaciones. No hablo del arbitraje, hablo de esos 4 o 5 que son enviados para perjudicar o beneficiar y ponen en vulnerabilidad la credibilidad".

Fassi: “Chiqui Tapia, te pedí que nos juntemos y no me recibiste. Una vez te pedí que no juegues con Talleres"https://t.co/lvrKmsUhyw https://t.co/epQ0fL4yg0 pic.twitter.com/ShXhhHTfcO — Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) September 9, 2024

Zanjado ese tema, empezó a apuntar hacia Chiqui Tapia, al que le habló directamente acusando de perjudicar deliberadamente a Talleres: "Te vengo pidiendo hace más de año y medio a juntarnos. Me hiciste ir un domingo a Buenos Aires y no me recibiste. Tampoco el lunes ni el martes, y el miércoles me tuve que volver a Córdoba. No solo no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicás a una institución que merece respeto, que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación. Chiqui, no jugués con Talleres", afirmó el mandatario cordobés.

Y las críticas continuaron: "No somos campeones del mundo en Qatar ni bicampeones de América, gracias a la gestión del fútbol argentino. Eso es gracias a que somos un país exportador y a que el país sigue sacando jugadores que se potencian en Europa", tiró y ya luego se metió con la organización de la Liga Profesional: "Qué vergüenza me da cuando recibo mes a mes con el aporte que nos dan los derechos televisivos. Chile o Perú duplican lo que cobramos en el fútbol argentino. Qué tristeza que en los últimos 6 años no podamos tener la posibilidad de repetir un campeonato y estructurarlo para venderlo de forma internacional para ese dinero dárselo a los clubes. Tenemos una AFA enriquecida y clubes empobrecidos".