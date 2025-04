Argentinos golea 3-0 a Barracas y es escolta de la Zona A

En lo que es el cierre de la fecha 14 del Torneo Apertura, pospuesto debido al deceso del Papa Francisco, Argentinos Juniors recibe a Barracas en La Paternal con el objetivo de subirse al segundo puesto de la Zona A. El Bicho, que ya aseguró su lugar en los octavos de final, viene de igualar como visitante ante Newell's y pretende aprovechar el empate de Huracán ante Defensa y Justicia para volver a ser escolta. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. Por ahora, es victoria 3-0 del Bicho, que trepa al segundo lugar de la tabla.

Argentinos 3-0 Barracas, los goles

En la última parte del primer tiempo, el conjunto de La Paterna encontró la llave del encuentro. En una buena posesión en ataque, Emiliano Viveros le puso una buena pelota al espacio al lateral Leandro Lozano para que el uruguayo llegue y, de primera, la sirva hacia el área chica, donde Tomás Molina apareció con todo su olfato goleador para el 1-0.

A minutos del descanso, el local iba a aumentar la diferencia aprovechando un error defensivo de un Barracas que no lució para nada bien en la primera parte. Un nuevo centro de Lozano tuvo como destino a Molina, pero esta vez el '9' no llegó y el central Kevin Jappert quiso cedérsela con el pecho al arquero Marcos Ledesma. No obstante, éste había salido a buscar el centro, quedó a mitad de camino y fue gol en contra del defensor para el 2-0 del Bicho.

El pleito fue liquidado al inicio de la segunda parte, con un Argentinos que pegó en su primer ataque para transformar la victoria en goleada. Un centro de Alan Lescano encontró la llegada de José María Herrera, que rompió por detrás y de cabeza estableció el 3-0.

La previa

Los dirigidos por Nicolás Diez vuelven a ser locales en el Diego Armando Maradona con el objetivo de volver a los tres puntos para prácticamente asegurar su lugar entre los cuatro primeros, lo que determinará que sean locales en el futuro cruce de playoffs. De cara al duelo de esta noche, el DT realizaría una sola modificación y es la salida de Federico Fattori por acumulación de amarillas. En su lugar ingresaría José María Herrera, para conformar de esta manera un equipo más ofensivo.

Fattori, una ausencia importante en el mediocampo de Argentinos

Del otro lado, Barracas está séptimo de su zona con 20 puntos, viene de ganarle a Tigre como local y busca tres puntos que lo despeguen de sus perseguidores (Defensa y Justicia tiene 19, Central Córdoba e Independiente Rivadavia le siguen con 18) en la lucha por meterse entre los ocho primeros del grupo.

Formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Román Vega; Nicolás Oroz, Alan Rodríguez y Emiliano Viveros; Alan Lescano, Tomás Molina y José María Herrera.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Kevin Jappert; Facundo Mater, Iván Tapia, Manuel Duarte, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Javier Ruíz.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Silvio Trucco