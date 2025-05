Gino Godoy perdió por nocaut en Alemania y anunció su retiro

El centenariense Gino Natalio Godoy cumplió este fin de semana, su tercer combate en el exterior. Fue en el Stadthalle de Rostock, Alemania cuando enfrentó al invicto natural de Serbia, Gleb Bakshi en un combate en el que estuvo en juego el título Intercontinental de la Asociación Mundial de Box. El “Áspero” no pudo y cayó en el segundo round, el púgil europeo primero golpeó con el codo en una ceja provocándole un corte y luego otro ataque fue directo al oído del neuquino que le hizo perder estabilidad en el segundo round y no salió a combatir en el tercero.

El Áspero en la foto junto a Patricio Retondaro que estuvo en el rincón y su madre que lo acompañó a Europa

En sus redes sociales Godoy anunció su retiro del boxeo

Posteó que "Hola a todos. Acá medio día en Alemania -del domingo-, bueno paso a dejarle alguna fotito de anoche. Nos tocó perder arriba del ring, como lo dije ayer en un video, no estaba al nivel de mí oponente. Muy buen boxeador, mucho potencial, mucha experiencia Amateur. Mucha competencia que nosotros lamentablemente no tenemos. Pero bueno esta es la realidad, los años tampoco llegan solo. Agradecido a Dios primeramente por protegerme y darme la Sana decisión de no continuar y a mí rincón, Patricio Retondaro gracias por cuidarme una vez más. Primero por permitirme viajar y conocer el mundo y en esta ocasión haber traído a mamá. Impagable".

Fue la última de Gino Godoy

Debutó profesionalmente en el 2010 superando por puntos a Nelson David Gil y registra otros dos combates fuera del país: el 29 de abril del 2023 perdió por puntos con Brandon Cook en Pickering, Canadá y en marzo del año pasado, perdió por nocaut en el cuarto round ante el púgil de origen indio, Sukhdeep Singh Bhatti en el Casino de Toronto.por el título Internacional superwelter FIB. En dilatada carrera, disputó 32 combates, con 27 victorias (20 por la vía rápida) y cinco derrotas, tres por nocaut y en el exterior.

El ganador

Gleb Bakshi tiene 29 años, nació en Crimea (Rusia) pero reside en Belgrado, Serbia, se quedó con el título Intercontinental de la Asociación Mundial de Box (AMB) al vencer a Godoy. Tiene más de 80 peleas en el amateurismo donde fue campeón AIBA en el 2019 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.

Acumula después del fin de semana un récord de 6 ganadas en otras tantas presentaciones con 4 nocauts. En su corta carrera había sido verdugo de otros dos rivales argentinos, Emiliano Pucheta y el cordobés Juan Manuel Taborda.

En la misma velada en la disputa del título mundial pluma de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) la alemana Nina Meinke le ganó por puntos a la santafesina Daniela Bermúdez.