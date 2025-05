Canelo Álvarez se mide ante el cubano Scull, que se exilió en la Patagonia

Este sábado en Arabia Saudita, el cubano con paso por la provincia del Chubut, William Scull disputará la pelea de sus sueños ante Saúl “Canelo” Álvarez, la leyenda mexicana que por primera vez peleará fuera de México y los Estados Unidos.

El tapatío volverá al ring para buscar la unificación de los títulos de peso supermediano. Pondrá en juego sus cinturones WBA, WBC y WBO, mientras que Scull defenderá el de la IBF.

El caribeño quien entrenó, vivió y peleó en la Patagonia de 32 años, llega invicto con 23 victorias y se coronó campeón en octubre pasado al derrotar al ruso Vladimir Shishkin.

Canelo ante el residente en la Patagonia, el cubano Scull

El combate marcará el inicio del contrato de Canelo con la promotora Riyadh Season, liderada por Turki Alalshikh. El “Indomable” Scull quien integró a su equipo de trabajo al chubutense Ruperto Ruíz, espera dar la sorpresa y darse a conocer al mundo, en una contienda que se celebrará a las 6 a.m. hora local, para que los aficionados del Canelo en Estados Unidos y México puedan ver la pelea en su horario habitual (alrededor de las 8 p.m. Hora del Pacífico). La velada podrá ser vista en DAZN por todo el mundo.

Álvarez debió de enfrentar a Scull, su rival obligatorio, el año pasado, pero prefirió vacar el cinturón para enfrentar a Edgar Berlanga en septiembre pasado. Sin embargo, Canelo decidió hacer esta defensa para recuperar la corona de la FIB. La coestelar tendrá al mexicano Jaime Munguía (44-2, 35 KOs) ante Bruno Surace (26-0, 5 KOs), de Francia, en la contienda de revancha, después de que el tijuanense fue noqueado por el -francés en la contienda de diciembre pasado.

PROGRAMA COMPLETO

-Canelo Álvarez vs. William Scull (supermedianos)

-Bruno Surace vs. Jaime Munguia (supermedianos)

-Martin Bakole vs. Efe Ajagba (pesados)

-Badou Jack vs Ryan Rozicki (crucero, título CMB)

-Marco Verde vs. Michel Polina (medianos)

-Brayan León vs. Aaron Guerrero (medianos).