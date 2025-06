Scaloni, tras el empate ante Colombia: "Fue una prueba de carácter"

Después del 1-1 de la Selección Argentina en el Monumental ante Colombia, quien dio su visión de lo que fue el empate ante los cafeteros fue Lionel Scaloni. El entrenador argentino valoró la actitud del equipo para levantar el duelo incluso con la expulsión de Enzo Fernández y también expresó lo sucedido con el cambio de Lionel Messi, que llamó la atención sobre todo porque el duelo seguía 0-1.

"En el primer tiempo no encontramos el funcionamiento, pero al final el fútbol no es sólo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y tuvimos situaciones", dijo Scaloni, que destacó la capacidad de sobreponerse de la albiceleste a pesar de ya estar adentro del Mundial: "Aún en las condiciones en las que estamos, ya clasificados al Mundial y con jugadores que se juegan partidos importantes en unos días, la cabeza estuvo acá y eso fue increíble".

Sobre el cambio de Messi, que llamó la atención sobre todo por haber sido en desventaja, expresó: "En principio no iba a salir, pero cuando ve que estamos haciendo dos cambios me dice que mejor que salga, y lo saqué. Sino no salía. Ya saben cómo funciona, y qué es lo que pienso", comentó, haciendo alusión a las numerosas veces en las que dijo que nunca sacaría a Leo exceptuando alguna lesión o un pedido del '10' como sucedió en este caso.

Además, el Gringo fue consultado por el juego físico de Colombia y la polémica entre Richard Ríos y Nicolás Otamendi "¿Eso le dijo? Mejor no comento...", ironizó sobre la supuesta frase del colombiano al defensor argentino de que "ya no está para correr a nadie". "Cada uno hace su juego. El rival vino a hacer su partido y es lícito. No creo que haya sido algo fuera de lo normal: plantearon un partido cerrado, tienen gente fuerte y física, y han hecho lo que les convenía", expresó el oriundo de Pujato acerca del planteo de la selección de Néstor Lorenzo.

La caliente disputa entre Ríos y Otamendi dio que hablar para Scaloni en conferencia.

Por último, volvió a subrayar la dificultad de los partidos de Eliminatorias, destacando la gran ventaja que Argentina sacó sobre el resto: "Las Eliminatorias son jodidas, creo que muchos se han dado cuenta, y no es que uno se pone el casete. Hemos sacado una cantidad de puntos que es para estar satisfecho de verdad".