La agenda de los partidos de este viernes del Mundial de Clubes

Con River y Boca como representantes argentinos, se juega una nueva fecha del Mundial de Clubes, el novedoso torneo que se disputa en Estados Unidos con 32 equipos, y que arrancó el sábado 14 de junio.

Este viernes, el torneo ofrece cuatro partidos correspondientes al Grupo C, entre ellos el destacado encuentro entre Boca y Bayern Munich, que cierra la jornada.

El Xeneize buscará dar el golpe ante los alemanes para acomodarse dentro del Grupo C del torneo internacional. Bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, las esperanzas se renovaron y cosecharon un buen empate 2-2 contra Benfica en su estreno en el Mundial de Clubes.

En tanto, los alemanes, que vienen de conquistar con autoridad la Bundesliga, iniciaron su camino en el torneo con un aplastante 10 a 0 ante Auckland City de Nueva Zelanda.

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedios.

Partidos y horarios

Benfica vs. Auckland City 13:00 (ARG). Sede: Inter&Co Stadium, Orlando.

Flamengo vs. Chelsea 15:00 (ARG). Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Los Ángeles FC vs. Esperance 19:00 (ARG). Sede: Geodis Park, Nashville.

Bayern Munich vs. Boca 22:00 (ARG). Sede: Hard Rock Stadium.