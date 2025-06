“No creo que haya sido tan decepcionante”: Cavani minimizó la eliminación de Boca

Boca Juniors cerró su participación en el Mundial de Clubes 2025 con un sabor amargo tras igualar 1 a 1 frente al Auckland City de Nueva Zelanda y quedar eliminado en la fase de grupos. Tras el encuentro, Edinson Cavani rompió el silencio y sorprendió con una declaración que generó revuelo entre los hinchas: “No creo que haya sido tan decepcionante”.

Las palabras del uruguayo no tardaron en replicarse en redes sociales, donde muchos simpatizantes expresaron su incredulidad ante lo que consideraron un análisis demasiado liviano tras la eliminación: “El partido de hoy, más allá del empate, no creo que haya sido tan decepcionante por una cuestión de que insistimos todo el partido. Nos encontramos con un rival que defendió todo el tiempo, cuando te meten 10 jugadores dentro del área no es fácil poder entrarle”, expresó el delantero.

Si bien Boca afrontó gran parte del segundo tiempo ya sin chances de clasificar por la victoria del Benfica sobre el Bayern Múnich, lo cierto es que el equipo tampoco logró imponerse con claridad ante un rival de menor jerarquía, que compite en una liga semiprofesional.

El delantero luego agregó: “Fue un partido difícil. Se cerraron mucho atrás y se defendieron bien. Nunca encontramos el mecanismo para llegarles más claro. En el primer tiempo tuvimos ocasiones y no pudimos agrandar mucho la diferencia del 1-0. Ellos siguieron jugando así en el segundo tiempo y se hizo difícil".

También se refirió a los encuentros anteriores del grupo, destacando el nivel del equipo ante rivales de mayor envergadura que fueron empate 2-2 ante Benfica y la ajustada derrota por 2-1 frente al Bayern Múnich: “Empezamos bien, compitiendo, pero ese sabor amargo de la primera fecha lo pagamos hoy", sostuvo el delantero.

Por último, Cavani tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas que viajaron hasta Estados Unidos para alentar: “A la gente que vino de tan lejos, solo gracias. Sabemos lo que significa Boca para ellos y también para nosotros”.