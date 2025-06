Un club argentino llamó a Cristiano Ronaldo para el Mundial de Clubes: cuál fue la respuesta del portugués

En la previa de la gran final de la Nations League 2025, donde Portugal se enfrentará a España, Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa donde no le esquivó a nada, incluso si jugará o no el Mundial de clubes, y la particular invitación por parte de un equipo argentino.

Con un “Bueno boludo…” CR7 rompió el hielo a la pregunta de si iba a jugar en un equipo de argentina, sumando risas por su intento de “argentino”. El atacante de 40 años confirmó que no estará en el Mundial de clubes, y que en la previa recibió la invitación de un club argentino para jugarlo, y si bien su respuesta fue negativa, no cerró la puerta definitivamente “Nunca se sabe” expresó.

“Tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es Argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. Estoy con mi mujer hace 9 años, la amo sabes, y tengo un cariño muy especial “sostuvo, agregando además que “Nunca fui a Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos”.

En ese cariño resaltó su relación con Messi, ambos competieron durante 15 años en la cima del fútbol mundial. “Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”.

Por otra parte se refirió al partido del domingo ante España y dio palabras para Lamine Yamal, la nueva joya del mundo futbolístico, “El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejen al chico crecer por el bien del fútbol. Déjenlo crecer con tranquilidad y quitarle presión. Ustedes pueden ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta”.

Portugal va por su tercer título en su historia, su segunda Liga de Naciones de la UEFA, cuando en Múnich se enfrente desde las 16hs ante España, actual campeón de la competencia.